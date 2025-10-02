Importaciones: Más facilidad para traer autos mientras avanzan las suspensiones en fábricas

Más autos importados, menos trabajo local

Mientras tanto, la industria automotriz local ha sufrido un fuerte retroceso en materia de capacidad utilizada. Con una fuerte baja en la demanda de coches nacionales, las distintas terminales se han adaptado a la baja en la actividad incluyendo suspensiones y recortes de personal.

Ese efecto no solo golpea a las automotrices, sino también a las autopartistas que forman parte de los proyectos locales. Se trata de empresas que producen componentes por separado y se añaden a la cadena de valor que representa la fabricación de un vehículo.

El ejemplo más reciente es el de la planta que la autopartista Lear mantiene en San Francisco, Córdoba. Allí, se conoció la suspensión de al menos 250 empleados hasta mediados de 2026 por falta de demanda de los productos por parte de las terminales.

La caída de varios proyectos que implicaban a Lear provocó la salida de una gran masa de empleados durante 2024. Con una tendencia similar, el 2025 no tendría mejor destino para los trabajadores que producían el cableado de varios modelos, entre ellos el Fiat Cronos y la ya extinta Nissan Frontier cordobesa.

El caso de Lear se extiende a otras autopartistas e incluso a algunas terminales que resolvieron recortes por la falta de proyectos momentáneos.

autos importados.png Más facilidad para las importaciones.

Autos importados más precios altos, la tormenta perfecta

El escenario automotriz local ingresó en una coyuntura particular. A pesar de la mejora en la demanda del mercado que proyecta unas 630.000 unidades vendidas para fines de 2025, la realidad de la producción local va en contramano.

Gran parte de esa demanda fue suplida por las importaciones, que en muchos casos gozaron de beneficios fiscales que las pusieron a competir en precio con automóviles locales que antes estaban exageradamente protegidos. Esa ecuación sumó los avances que mostraron los coches extranjeros, que han resultado más atractivos para los consumidores que venían esperando una apertura del mercado.

Al combo se añadió una fuerte suba de los precios en general, que dejaron a los autos muy por encima del promedio global en dólares, resultando un bien inaccesible para la gran mayoría de la población.

renault 4P.jpg Se complica la fabricación local de autos.

Otras noticias de Urgente24

Scott Bessent, el bombero de Javier Milei: "No estamos poniendo dinero en Argentina, trabajamos en un swap"

Espert se inmoló en A24: no aceptó ni negó haber recibido US$ 200.000 de narcos

Policía peruana y bonaerense, juntas; Bullrich condicionó a Espert; narco sin teléfono satelital

Provincias Unidas: Primera estación el 26/10, pero la llegada es 2027