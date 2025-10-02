El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una nueva facilidad para las importaciones. Se trata de una quita de obligaciones burocráticas para el ingreso de autos desde el exterior referida a certificaciones ambientales.
DESREGULACIÓN
Importaciones: Más facilidad para traer autos mientras avanzan las suspensiones en fábricas
El Gobierno nacional anunció una nueva flexibilidad para las importaciones de autos desde el exterior. Mientras tanto, aceleran las suspensiones locales.
Según lo comunicado por el funcionario y lo ejecutado en la Resolución 546/25 firmada por el ministro de Ambiente, Daniel Scioli, ya no será necesaria la certificación de los requisitos ambientales comprendidos en la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para cada unidad ingresada al país. El trámite ahora tomará como base el cumplimiento del primer ejemplar ingresado para habilitar al resto de los importadores y evitar la repetición del proceso sobre los mismos autos.
La medida apunta a agilizar el sistema de ingreso de vehículos importados, rubro que obtuvo buena parte de la atención de Desregulación, además de otros sectores del Gobierno nacional que colaboraron para facilitar los procesos e inducir la llegada de unidades fabricadas en el exterior.
Más autos importados, menos trabajo local
Mientras tanto, la industria automotriz local ha sufrido un fuerte retroceso en materia de capacidad utilizada. Con una fuerte baja en la demanda de coches nacionales, las distintas terminales se han adaptado a la baja en la actividad incluyendo suspensiones y recortes de personal.
Ese efecto no solo golpea a las automotrices, sino también a las autopartistas que forman parte de los proyectos locales. Se trata de empresas que producen componentes por separado y se añaden a la cadena de valor que representa la fabricación de un vehículo.
El ejemplo más reciente es el de la planta que la autopartista Lear mantiene en San Francisco, Córdoba. Allí, se conoció la suspensión de al menos 250 empleados hasta mediados de 2026 por falta de demanda de los productos por parte de las terminales.
La caída de varios proyectos que implicaban a Lear provocó la salida de una gran masa de empleados durante 2024. Con una tendencia similar, el 2025 no tendría mejor destino para los trabajadores que producían el cableado de varios modelos, entre ellos el Fiat Cronos y la ya extinta Nissan Frontier cordobesa.
El caso de Lear se extiende a otras autopartistas e incluso a algunas terminales que resolvieron recortes por la falta de proyectos momentáneos.
Autos importados más precios altos, la tormenta perfecta
El escenario automotriz local ingresó en una coyuntura particular. A pesar de la mejora en la demanda del mercado que proyecta unas 630.000 unidades vendidas para fines de 2025, la realidad de la producción local va en contramano.
Gran parte de esa demanda fue suplida por las importaciones, que en muchos casos gozaron de beneficios fiscales que las pusieron a competir en precio con automóviles locales que antes estaban exageradamente protegidos. Esa ecuación sumó los avances que mostraron los coches extranjeros, que han resultado más atractivos para los consumidores que venían esperando una apertura del mercado.
Al combo se añadió una fuerte suba de los precios en general, que dejaron a los autos muy por encima del promedio global en dólares, resultando un bien inaccesible para la gran mayoría de la población.
