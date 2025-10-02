ROSARIO. Provincias Unidas retomó su agenda en la ciudad con la presentación de la lista legislativa para las elecciones del 26 de octubre con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional; el legislador Pablo Farías, segundo en la nómina; y el intendente Pablo Javkin.
DESAFÍO
Provincias Unidas: Primera estación el 26/10, pero la llegada es 2027
Rumbo a las elecciones de octubre, Provincias Unidas presentó a sus candidatos de Santa Fe con Gisela Scaglia a la cabeza. Apuntes hacia LLA y los K.
El encuentro reafirmó al espacio tras la reunión en Puerto Madryn, donde los gobernadores del bloque delinearon su objetivo de defender la producción, el trabajo, el campo y la industria del interior.
Un modelo de Estado presente
Sobre ese marco, Scaglia sostuvo que "es un orgullo ser la vicegobernadora de esta Provincia, que de punta a punta ha estado cerca de cada persona, ha dado la posibilidad de que cada localidad tenga una obra y de que el Estado acompañe, mejore la educación y brinde a los chicos la posibilidad de aprender en serio". En ese sentido, remarcó que, por primera vez en 14 años, Santa Fe terminará con 185 días de clase (la fecha de culminación es el 12 de diciembre).
A su vez, aprovechó para destacar los avances en seguridad en Rosario y el resto del territorio. En tanto, recordó que la ciudad "pedía a gritos un cambio" y que la gestión provincial devolvió la posibilidad de recorrer las calles con tranquilidad.
Al respecto, subrayó el rol de Pullaro, de las fuerzas policiales y del Estado en el combate al narcotráfico: subasta de bienes de narcos, incorporación de 360 patrulleros y miles de móviles activos, atención ágil en el 911 y construcción de la cárcel de alto perfil conocida como "El Infierno".
Como cierre, aseguró que estos logros posicionan a Rosario y a la provincia como un modelo de Estado presente que protege y acompaña.
Provincias Unidas, una alternativa nacional
Por su parte, el gobernador santafesino hizo lo propio. "Trabajamos todos los días para cambiar la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario; y ahora, con Provincias Unidas, nos pusimos un objetivo trascendente, que es cambiar la República Argentina", señaló.
De manera continuada, explicó que el espacio representa "a la gente del interior productivo, la que se levanta temprano y termina tarde, la que se esfuerza todos los días para sacar el país adelante".
Al rememorar los primeros meses de su gestión, Pullaro subrayó que su administración asumió "con muchas dificultades" aunque "con método, esfuerzo, dedicación y un plan de gobierno demostramos que Rosario recuperó la paz y el orden".
El radical manifestó que Provincias Unidas es la única opción para defender a Santa Fe. En esa línea cuestionó al Gobierno nacional por haber dejado de lado al interior productivo y la obra pública, y criticó tanto la corrupción como los recortes a jubilados y discapacitados, por lo que sacó chapa. "Nosotros vamos a demostrar que aquí hay una posibilidad", afirmó.
26 de octubre primera estación, pero la llegada es 2027
A su turno, Farías contrastó la falta de respuestas del Gobierno libertario con la realidad de Santa Fe, donde se decidió enfrentar al narcotráfico con decisión política y todo el poder del Estado.
Ratificó que Provincias Unidas es "la única alternativa para defender al interior productivo", y destacó que se trata de un espacio inédito para respaldar el trabajo, el esfuerzo y los valores de las provincias frente al centralismo.
Rosario de pie
Quien también dijo presente fue el intendente, Pablo Javkin, quien subrayó que el país no puede volver "ni al kirchnerismo vacío ni a un modelo basado en el insulto y la crueldad".
Luego, en el marco de los 300 años de Rosario, reconoció que la ciudad "hoy está de pie y volvió, mostrando su cultura, su trabajo y sus espacios públicos".
Unidos para defender al interior
La actividad en la Cuna de la Bandera dio continuidad al acto de lanzamiento en el Club Marinas de Santa Fe, donde la semana pasada se presentó la lista completa que encabeza Scaglia, acompañada por Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.
Esta vez, la convocatoria reunió a dirigentes del sur provincial, candidatos y referentes de los partidos que integran la coalición: UCR, Socialismo, PRO, Creo, PDP, GEN, Encuentro Republicano Federal, Ucede, UNO, Hacemos, Democracia Cristiana, Humanos, Tercera Posición y Unir. También asistieron legisladores provinciales, concejales, intendentes, presidentes comunales, representantes de vecinales, clubes, bomberos voluntarios, comunidades religiosas, organizaciones solidarias y sectores productivos de la región.
