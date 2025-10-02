Provincias Unidas: Primera estación el 26/10, pero la llegada es 2027

Como cierre, aseguró que estos logros posicionan a Rosario y a la provincia como un modelo de Estado presente que protege y acompaña.

image La Provincia se prepara rumbo a octubre, Foto: Gobierno de Santa Fe

Provincias Unidas, una alternativa nacional

Por su parte, el gobernador santafesino hizo lo propio. "Trabajamos todos los días para cambiar la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario; y ahora, con Provincias Unidas, nos pusimos un objetivo trascendente, que es cambiar la República Argentina", señaló.

De manera continuada, explicó que el espacio representa "a la gente del interior productivo, la que se levanta temprano y termina tarde, la que se esfuerza todos los días para sacar el país adelante".

Al rememorar los primeros meses de su gestión, Pullaro subrayó que su administración asumió "con muchas dificultades" aunque "con método, esfuerzo, dedicación y un plan de gobierno demostramos que Rosario recuperó la paz y el orden".

"El año pasado tuvimos los índices de delito y violencia más bajos de este siglo, y vamos a seguir trabajando para que esta sea la ciudad más segura de la República Argentina".

El radical manifestó que Provincias Unidas es la única opción para defender a Santa Fe. En esa línea cuestionó al Gobierno nacional por haber dejado de lado al interior productivo y la obra pública, y criticó tanto la corrupción como los recortes a jubilados y discapacitados, por lo que sacó chapa. "Nosotros vamos a demostrar que aquí hay una posibilidad", afirmó.

26 de octubre primera estación, pero la llegada es 2027

A su turno, Farías contrastó la falta de respuestas del Gobierno libertario con la realidad de Santa Fe, donde se decidió enfrentar al narcotráfico con decisión política y todo el poder del Estado.

Ratificó que Provincias Unidas es "la única alternativa para defender al interior productivo", y destacó que se trata de un espacio inédito para respaldar el trabajo, el esfuerzo y los valores de las provincias frente al centralismo.

"El 26 de octubre es la primera estación, pero la llegada es 2027, cuando tenemos que ser la opción clara para cambiar el país como cambiamos la provincia".

Rosario de pie

Quien también dijo presente fue el intendente, Pablo Javkin, quien subrayó que el país no puede volver "ni al kirchnerismo vacío ni a un modelo basado en el insulto y la crueldad".

Luego, en el marco de los 300 años de Rosario, reconoció que la ciudad "hoy está de pie y volvió, mostrando su cultura, su trabajo y sus espacios públicos".

image El encuentro tuvo lugar en el Salón Metropolitano de Rosario. Foto: Gobierno de Santa Fe

Unidos para defender al interior

La actividad en la Cuna de la Bandera dio continuidad al acto de lanzamiento en el Club Marinas de Santa Fe, donde la semana pasada se presentó la lista completa que encabeza Scaglia, acompañada por Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Esta vez, la convocatoria reunió a dirigentes del sur provincial, candidatos y referentes de los partidos que integran la coalición: UCR, Socialismo, PRO, Creo, PDP, GEN, Encuentro Republicano Federal, Ucede, UNO, Hacemos, Democracia Cristiana, Humanos, Tercera Posición y Unir. También asistieron legisladores provinciales, concejales, intendentes, presidentes comunales, representantes de vecinales, clubes, bomberos voluntarios, comunidades religiosas, organizaciones solidarias y sectores productivos de la región.

