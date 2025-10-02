Susana Giménez le respondió a Verónica Lozano (y Luis Ventura apaga el incendio)

La conductora también mencionó nombres que, según ella, podrían haber sido premiados: Carmen Barbieri, Pamela David, Mariana Fabbiani. Y remató con una amenaza que sonó más seria que chiste: "Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano".

Susana Giménez no se achicó y Luis Ventura defendió la votación

Dos días después, la cámara de A la Tarde (América) encontró a Susana Giménez en Barrio Parque. Lejos de evitar el tema, la diva respondió con ironía: "No, que no me lo den ahora porque sino las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’". Y cuando el cronista le preguntó directamente por Lozano, contestó: "Todas lo dicen. Vero lo dijo, sí. Está bien, qué sé yo. Todo el mundo se lo merece, ¿viste? Pero, nadie hizo 36 años de televisión, escuchame, con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco".

image Susana le respondió con ironía y Luis Ventura minimizó el enojo. Dijo haber recibido cientos de quejas, pero sostuvo la legitimidad de la votación.

Susana también desmintió haber presionado a los directivos: "¡Nooo, por favor! Que no dijo nada tampoco. Dijo: ‘Yo no tengo nada con Susana Giménez, pero siempre se lo dan a Susana Giménez’". Y sobre la decisión de Lozano de no volver a la gala, fue tajante: "Que no vaya, eso es cosa de ella. A mí no me importa, realmente".

Embed SUSANA GIMÉNEZ SOBRE SU MARTÍN FIERRO: "Si me lo gané es porque me lo merezco"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/QfkFNv9omN — América TV (@AmericaTV) October 1, 2025

En paralelo, Luis Ventura habló en Intrusos (América) y reconoció el nivel de enojo que le llegó por teléfono: "Yo estoy muy contento, pero en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos 100 deben haber sido por reclamos, puteaditas o enojos". Frente al reclamo de Lozano sobre la transparencia, el presidente de APTRA fue categórico: "En la auditoría tiene el reclamo de quién es la escribana que certificó y dinamizó toda esta previa".

Embed LUIS VENTURA LE HACE FRENTE A LAS CRÍTICAS POR LOS "MARTÍN FIERRO"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/pS0A3rVkTG — América TV (@AmericaTV) October 1, 2025

Lo cierto es que los Martín Fierro volvieron a mostrar lo que ya es un clásico: premios cuestionados, figuras que sienten que el reparto es desigual y una grieta que no se apaga. Esta vez, el cruce Lozano-Susana condensó algo más profundo: la tensión entre la vieja guardia de la TV, intocable para muchos, y las conductoras que vienen remando todos los días al aire.

