Los Martín Fierro 2025 terminaron en un escándalo que desbordó la alfombra roja: Verónica Lozano se fue sin premios y apuntó fuerte contra Susana Giménez, que ganó dos estatuillas en la misma noche. En medio de la polémica, Luis Ventura salió a bancar la votación y lo que parecía una simple queja se transformó en una grieta televisiva.
EL ESCÁNDALO NO AFLOJA
Susana Giménez le respondió a Verónica Lozano (y Luis Ventura apaga el incendio)
Verónica Lozano explotó por los Martín Fierro, Susana Giménez le contestó sin filtro y Luis Ventura salió a bancar a APTRA. ¿Se abre una grieta en la TV?
"¡Basta!": La noche en que Verónica Lozano perdió la paciencia
El martes 30/09 en Cortá por Lozano (Telefe), Verónica Lozano no disimuló la frustración de haberse ido del Hilton con las manos vacías. "¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!", lanzó sin rodeos.
Lejos de un comentario al pasar, Lozano cuestionó de lleno a APTRA. Aseguró al aire que recibió mensajes de socios de la entidad presidida por Ventura diciendo: "Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse porque dicen ‘para qué votamos si después hacen lo que quieren’". Y fue más allá: "Siempre se reparte el juego, estuvo muy mal repartido y se notó mucho".
En diálogo con LAM (América), reforzó su postura: "No específicamente yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos".
La conductora también mencionó nombres que, según ella, podrían haber sido premiados: Carmen Barbieri, Pamela David, Mariana Fabbiani. Y remató con una amenaza que sonó más seria que chiste: "Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano".
Susana Giménez no se achicó y Luis Ventura defendió la votación
Dos días después, la cámara de A la Tarde (América) encontró a Susana Giménez en Barrio Parque. Lejos de evitar el tema, la diva respondió con ironía: "No, que no me lo den ahora porque sino las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’". Y cuando el cronista le preguntó directamente por Lozano, contestó: "Todas lo dicen. Vero lo dijo, sí. Está bien, qué sé yo. Todo el mundo se lo merece, ¿viste? Pero, nadie hizo 36 años de televisión, escuchame, con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco".
Susana también desmintió haber presionado a los directivos: "¡Nooo, por favor! Que no dijo nada tampoco. Dijo: ‘Yo no tengo nada con Susana Giménez, pero siempre se lo dan a Susana Giménez’". Y sobre la decisión de Lozano de no volver a la gala, fue tajante: "Que no vaya, eso es cosa de ella. A mí no me importa, realmente".
En paralelo, Luis Ventura habló en Intrusos (América) y reconoció el nivel de enojo que le llegó por teléfono: "Yo estoy muy contento, pero en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos 100 deben haber sido por reclamos, puteaditas o enojos". Frente al reclamo de Lozano sobre la transparencia, el presidente de APTRA fue categórico: "En la auditoría tiene el reclamo de quién es la escribana que certificó y dinamizó toda esta previa".
Lo cierto es que los Martín Fierro volvieron a mostrar lo que ya es un clásico: premios cuestionados, figuras que sienten que el reparto es desigual y una grieta que no se apaga. Esta vez, el cruce Lozano-Susana condensó algo más profundo: la tensión entre la vieja guardia de la TV, intocable para muchos, y las conductoras que vienen remando todos los días al aire.
-------------------------------------------------------------------
