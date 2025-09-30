Martín Fierro 2025: Quién brilló, quién incomodó y quién se fue temprano

image La gala tuvo glamour con algunas situaciones inesperadas, como caídas y bloopers en la alfombra roja. Telefe dominó la noche con 14 premios, incluyendo los cuatro de Margarita.

En este contexto, Telefe fue el gran protagonista en términos de premios: se quedó con 14 estatuillas, y la ficción Margarita se llevó cuatro de ellas, estableciéndose como el fenómeno del año. Eso explica por qué la cobertura de la ceremonia no fue solo alfombra: había, además, una batalla por la centralidad en la parrilla.

Homenajes, mensajes y el Oro que coronó al conductor del año

Pero los momentos con más peso emocional tuvieron nombres propios. Mirtha Legrand recibió el reconocimiento "Leyenda" y dijo, con los ojos llenos de lágrimas: "Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. Hoy vine con mi bisnieto, Silvestre. Es una noche inolvidable".

El homenaje a Jorge Lanata también conmovió: se proyectaron imágenes de su trayectoria y sus hijas y su esposa estuvieron presentes. El In Memoriam, acompañado por "Adiós nonino" de Astor Piazzolla interpretado por Ezequiel Silberstein y el Ensamble Musical de Buenos Aires, fue uno de los pasajes más sentidos.

En lo estrictamente televisivo: Isabel Macedo ganó como actriz protagonista por Margarita y al recibir la estatuilla dijo: "Es el programa más lindo del mundo. Lleno de vida y mucho más para dar". Lola Abraldes —revelación— confesó: "Estoy en shock, muy feliz". En actuación masculina, Gabriel ‘El Puma’ Goity y Marco Antonio Caponi fueron reconocidos por El Trece; Caponi aprovechó para recordar que la ficción necesita memoria y apoyo.

La ceremonia también fue espacio para mensajes políticos y de convivencia social. Rodolfo Barili, al recibir su premio a labor periodística, dijo: "Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo; no es esta. Si buscan sobres, al correo. Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que narcos maten pibas sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos".

Por su parte, Romina Manguel dedicó su estatuilla a la tolerancia: "En momentos en donde está todo bastante complicado (…) deseo que vuelva a dar mucha vergüenza ser intolerante, antisemita y no tener empatía por el otro".

Aunque uno de los discursos más firmes fue el de David Kavlin (Todas las tardes, El Nueve), que durante su agradecimiento dio un paso más y habló claro sobre el antisemitismo.

Y les pido 10 segundos más para escuchar estos nombres. Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Gustavo Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Chiche Gelblung, Fanny Mandelbaum, Carlos Rottemberg, Julián Weich, Gerardo Sofovich, Romina Manguel, Andy Kusnetzoff, Juan Pablo Varsky, Sebastián Wainraich, Jorge Guinzburg, Luciana Rubinska. Por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y lo que significan, a nadie se le ocurriría aquí decirles judíos de mierda. Sin embargo, créanme que hay otros que sí se los gritarían por el solo hecho de ser judíos. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política, el antisemitismo es odio por identidad y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el anti-sionismo. Conviene recordarlo, los pueblos no son ni pueden ser responsables de las decisiones de sus gobernantes y mucho menos ser perseguidos por ellos. En pleno siglo XXI el antisemitismo, como cualquier otra forma de discriminación, como la xenofobia, la homofobia, la transfobia, el odio racial, son cuestiones que atrasan, no pueden tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que hoy necesita el mundo, una bandera blanca, el único color que debería tener la bandera, el color de la paz. Que vuelvan los secuestrados, que se ponga fin a la guerra, fin al terrorismo. Buenas noches, gracias por escucharme.

El cierre lo puso Santiago del Moro al recibir el Martín Fierro de Oro, leyendo su nombre desde el sobre y diciendo, conmovido: "Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las 5 de la mañana, a creer en mí. Estoy cumpliendo un sueño, gracias Aptra. ¡Aguante la televisión carajo! ¡Viva Argentina! Los amo".

Fue una noche en la que, además del brillo, se discutió el lugar de la tele en la cultura y la necesidad de sostener la ficción, la prensa y las voces que forman el mapa mediático argentino.

Ya sea por homenajes que hicieron llorar o por los momentos que hicieron reír o incomodar, los Martín Fierro 2025 no fueron una entrega de estatuillas más: funcionaron como un termómetro. Ganaron canales, formatos y figuras, pero también quedaron en el aire las preguntas sobre la industria y sus condiciones.

