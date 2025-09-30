Belgrano y su full experience vs. Barracas Central: lunes a las 3 de la tarde y gol robado

Restan seis fechas para el final de la fase regular. Los puntos obtenidos en los play-offs no contabilizan para la Clasificación General, por lo que estos 18 puntos en juego son claves para el equipo de Rubén Darío Insúa, que además es escolta del puntero Unión de Santa Fe en la Zona A.

image Tabla Anual hasta el momento. (Foto: Captura Promiedos.com).

Pirata herido: Belgrano de Córdoba y su full experience vs. Barracas Central

Este lunes 29 de septiembre, Belgrano visitó al elenco barraqueño por la continuidad del campeonato doméstico y lo durmieron los árbitros, que le impidieron llegar con una victoria al clásico cordobés del próximo domingo (5/10) ante Talleres.

El Guapo abrió el marcador con un gol de Jhonatan Candia a los 16 minutos de comenzado el duelo con un fierrazo con pierna derecha inatajable para Thiago Cardozo, para poner el 1-0 para el local.

Sin embargo, a los 42' de la primera mitad, llegaría la gran polémica de la tarde: Nicolás Uvita Fernández aprovechó un mal despeje de la defensa local y definió de manera más que precisa para estampar el empate. Todo fue legal, todo fue lícito, pero para hacerle un gol a Barracas Central en su cancha hay que tener crédito en el VAR...

En campo de juego el árbitro principal, Andrés Gariano, dio el gol como válido. No obstante, fue llamado desde la cabina del VAR en Ezeiza a cargo, que estaba a cargo de Adrián Franklin. Luego de una revisión que llevó varios minutos, Gariano vio una inexistente falta de Franco Jara sobre Yonatthan Rak y anuló el tanto.

En las cámaras de la transmisión se puede ver que el central se cae producto del despeje de su compañero Nicolás Demartini. De hecho, Rak se levanta inmediatamente tras el despeje y no reclama infracción, lo que hace más elocuente que buscaron hormigas en lugar de elefantes, que es totalmente lo opuesto a lo que debería dedicarse la tecnología.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1972745233378181377&partner=&hide_thread=false EL GOL ANULADO POR FALTA A BELGRANO ANTE BARRACAS CENTRAL.pic.twitter.com/fn1sripAEd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 29, 2025

Los de Ricardo Zielinski pudieron llegar al empate al inicio del segundo tiempo (49') en los pies del propio Jara, pero el gol también sufrió la revisión del Video Arbitraje por un supuesto offside en el centro previo a la definición del delantero. Incluso fue anulado en primera instancia por uno de los lineman, en una muestra más de los beneficios y el poder que tiene Barracas Central por ser el equipo mimado del presidente de AFA.

image Andrés Gariano, un árbitro que hace los deberes para Barracas Central (había beneficiado al Guapo contra Belgrano en otra ocasión y también en un duelo ante San Miguel en 2024 por Copa Argentina).

Furia de Ricardo Caruso Lombardi contra Chiqui Tapia

A través de sus redes sociales, el ex entrenador de Belgrano de Córdoba -entre tantos otros equipos-, y enemigo de Tapia y Pablo Toviggino, se expresó por como perjudicaron al Pirata.

"Qué asco, que bronca y que impotencia. El 'comandante piedrita' hace lo que quiere, nosotros no lo tenemos que permitir... los hinchas tienen que recapacitar. ¡No vayan más a la cancha! Traten de hacerlo para darle la espalda a todala mugre que estamos viendo, que haga un campeonato para su equipo y para los dos o tres amigos que tiene", posteó en su cuenta de Instagram.

Y sumó: "Franklin, Braian Ferreyra y Gariano, ¿pueden mirar a su familia a la cara? ¿Ven el desastre que les hacen hacer? Ojalá que esta bronca, este asco que siento yo, lo sienta todo el pueblo argentino. Destruyeron el fútbol por un campeonato del mundo", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UniversoCelest/status/1972750653224300881&partner=&hide_thread=false El reel que subió Caruso Lombardi tras el robo de Barracas Central a Belgrano pic.twitter.com/vw7NTu03Gj — UniversoCeleste (@UniversoCelest) September 29, 2025

Lucas Zelarayán, emblema de este Belgrano de Córdoba, no quiso ir muy al hueso ni mucho menos al referirse a la polémica de la tarde.

No la vi [a la jugada] todavía. Seguramente la vamos a ver ahora en el colectivo. Pero no quiero hablar mucho de eso. Creo que es fútbol... son cosas que pasan. Son decisiones. Lo importante es que nosotros lo fuimos a buscar y casi lo ganamos No la vi [a la jugada] todavía. Seguramente la vamos a ver ahora en el colectivo. Pero no quiero hablar mucho de eso. Creo que es fútbol... son cosas que pasan. Son decisiones. Lo importante es que nosotros lo fuimos a buscar y casi lo ganamos

Embed

Seguí leyendo...

El River de Gallardo es una lágrima pero en Central son cuidadosos: "Es mentiroso"

En Independiente no pueden creer lo que dicen de Néstor Grindetti

Repudio en River por una publicación de ESPN (modo Gastón Edul)