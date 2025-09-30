La próxima disimulen, muchachos. Belgrano de Córdoba la pasó verdaderamente mal en el Estadio Claudio Chiqui Tapia y apenas le pudo arrancar un empate a Barracas Central en un encuentro correspondiente a la décima jornada del campeonato doméstico. Al Pirata lo mandaron a jugar a las 3 de la tarde y encima le robaron de manera atroz un gol.
OTRO DÍA EN LA OFICINA
Belgrano y su full experience vs. Barracas Central: lunes a las 3 de la tarde y gol robado
Belgrano de Córdoba igualó 1 a 1 ante Tapia FC (Barracas Central), por la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura. Al Pirata lo perjudicaron enormemente.
Cuando el Guapo juega de local, suele hacerlo en horario laboral, algo que sucedió durante su campaña en el Nacional B para terminar ascendiendo a la Primera División. A veces a las 14hs, otras 14:30hs, o a las 15hs... o a las 15:30 horas, como ayer.
Más allá de lo numérico, la premisa es siempre la misma: esconder los partidos para que tenga el menor rating posible. Incluso, en la mencionada campaña que terminó con el ascenso de Barracas en 2021, los partidos del conjunto por entonces dirigido por Rodolfo de Paoli eran transmitidos por DirecTV, logrando así que menos personas estén frente al televisor.
El objetivo del Chiqui Tapia es meter a su querido Barracas Central en la Copa Sudamericana 2026. De momento lo está logrando gracias al 8º puesto que hoy ocupa en la Tabla Anual, con 42 puntos, dos más que Huracán, que es el último clasificado de momento.
Restan seis fechas para el final de la fase regular. Los puntos obtenidos en los play-offs no contabilizan para la Clasificación General, por lo que estos 18 puntos en juego son claves para el equipo de Rubén Darío Insúa, que además es escolta del puntero Unión de Santa Fe en la Zona A.
Pirata herido: Belgrano de Córdoba y su full experience vs. Barracas Central
Este lunes 29 de septiembre, Belgrano visitó al elenco barraqueño por la continuidad del campeonato doméstico y lo durmieron los árbitros, que le impidieron llegar con una victoria al clásico cordobés del próximo domingo (5/10) ante Talleres.
El Guapo abrió el marcador con un gol de Jhonatan Candia a los 16 minutos de comenzado el duelo con un fierrazo con pierna derecha inatajable para Thiago Cardozo, para poner el 1-0 para el local.
Sin embargo, a los 42' de la primera mitad, llegaría la gran polémica de la tarde: Nicolás Uvita Fernández aprovechó un mal despeje de la defensa local y definió de manera más que precisa para estampar el empate. Todo fue legal, todo fue lícito, pero para hacerle un gol a Barracas Central en su cancha hay que tener crédito en el VAR...
En campo de juego el árbitro principal, Andrés Gariano, dio el gol como válido. No obstante, fue llamado desde la cabina del VAR en Ezeiza a cargo, que estaba a cargo de Adrián Franklin. Luego de una revisión que llevó varios minutos, Gariano vio una inexistente falta de Franco Jara sobre Yonatthan Rak y anuló el tanto.
En las cámaras de la transmisión se puede ver que el central se cae producto del despeje de su compañero Nicolás Demartini. De hecho, Rak se levanta inmediatamente tras el despeje y no reclama infracción, lo que hace más elocuente que buscaron hormigas en lugar de elefantes, que es totalmente lo opuesto a lo que debería dedicarse la tecnología.
Los de Ricardo Zielinski pudieron llegar al empate al inicio del segundo tiempo (49') en los pies del propio Jara, pero el gol también sufrió la revisión del Video Arbitraje por un supuesto offside en el centro previo a la definición del delantero. Incluso fue anulado en primera instancia por uno de los lineman, en una muestra más de los beneficios y el poder que tiene Barracas Central por ser el equipo mimado del presidente de AFA.
Furia de Ricardo Caruso Lombardi contra Chiqui Tapia
A través de sus redes sociales, el ex entrenador de Belgrano de Córdoba -entre tantos otros equipos-, y enemigo de Tapia y Pablo Toviggino, se expresó por como perjudicaron al Pirata.
"Qué asco, que bronca y que impotencia. El 'comandante piedrita' hace lo que quiere, nosotros no lo tenemos que permitir... los hinchas tienen que recapacitar. ¡No vayan más a la cancha! Traten de hacerlo para darle la espalda a todala mugre que estamos viendo, que haga un campeonato para su equipo y para los dos o tres amigos que tiene", posteó en su cuenta de Instagram.
Y sumó: "Franklin, Braian Ferreyra y Gariano, ¿pueden mirar a su familia a la cara? ¿Ven el desastre que les hacen hacer? Ojalá que esta bronca, este asco que siento yo, lo sienta todo el pueblo argentino. Destruyeron el fútbol por un campeonato del mundo", cerró.
Lucas Zelarayán, emblema de este Belgrano de Córdoba, no quiso ir muy al hueso ni mucho menos al referirse a la polémica de la tarde.
