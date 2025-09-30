Lo que sería sin retenciones: Córdoba puede esperar la mejor campaña de trigo de la historia

Cosecha y expectativa nacional sobre el trigo

A nivel nacional, la expectativa proyectada para la campaña del trigo superaría las 20 millones de toneladas. A poco más de dos semanas del inicio de la cosecha en el norte del país, la atención de los productores está centrada en el precio y el excedente, que generalmente puede generar variaciones en la cotización y provocar así posiciones de “stand by”.

Mucho más impactante es el regreso de las retenciones, que en el caso del trigo comprende el 9,5%. Con tan solo dos días de exención y una vez completado el cupo de 7.000 millones de dólares, la ventana para la liquidación del cereal a un precio diferencial se cerró rápidamente, amputando la ilusión de los productores hacia una extensión de la medida que fue “bajada” a pedido de los Estados Unidos.

Respecto a ello, el reclamo de los productores cordobeses es uno de los más “ruidosos”. Visiblemente disconformes con el destrato de la Casa Rosada, el agro mediterráneo ha elevado la crítica a la política impositiva que se mantiene a pesar de la línea libertaria del Gobierno nacional.

En cuanto al contexto internacional, el trigo está especialmente condicionado por los sucesos entre Rusia y Ucrania. Ambos países son dos de los mayores productores mundiales de trigo y han marcado el precio de mercado con su conflicto tras la invasión de territorio ucraniano por parte de fuerzas rusas en 2022.

Exportaciones Siguen las retenciones al trigo.

La política también reclama

La insistencia con las retenciones por parte del Gobierno nacional se volvió materia de campaña. El tema fue puesto en agenda especialmente por el espacio de Provincias Unidas, compuesto por diferentes gobernadores que reclaman la eliminación definitiva a los derechos a la exportación como fenómeno fiscal exclusivamente argentino en el mundo.

En ese sentido, el candidato cordobés Juan Schiaretti ha sido uno de los más insistentes en la materia. El ex gobernador reclamó recientemente la eliminación definitiva de las retenciones y cuestionó a la administración de Javier Milei por la improvisación en su relación con el sector agropecuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1972725767193940272&partner=&hide_thread=false Retenciones CERO para siempre.



Menos carga impositiva al campo significa más inversión, más producción y más trabajo, impulsando el crecimiento de todo el país.



Una medida que favorece no sólo al campo, sino que fortalece la economía y mejora la vida de todos los argentinos. pic.twitter.com/WTqGh3NLQ9 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 29, 2025

Otras noticias de Urgente24

Campaña en la Patagonia: La hora de los gobernadores tras el paso fallido de Javier Milei

Milei en tour de US$ 300.000 a Tierra del Fuego para 2' con megáfono a un grupito en Newsan

Bajar o no bajar la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert: esa es la cuestión

El 79 % de los argentinos cree que la situación de su hogar mejoró poco o nada con Milei