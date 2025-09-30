La miniserie de solo 6 capítulos que todos ven en una tarde y es furor en Netflix

Netflix lo volvió a hacer y estrenó una miniserie basada en una novela muy reconocida. La misma explora el mundo de unas asesinas sumamente temidas, donde la acción y el miedo se apoderan de cada capítulo. Una producción que te va a fascinar desde el primer momento.
Esta es una de las series más elegidas por los usuarios en la actualidad. Con apenas 6 episodios te sumerge en una historia repleta de mujeres que son líderes, temidas y con muchísimas muertes cargadas en sus hombros. No te la vas a querer perder.
Una miniserie de Netflix que está arrasando
Esta miniserie se llama Las muertas y está basada en una novela de Jorge Ibargüengoitia. La misma sigue la historia de las hermanas Baladro, quienes crearon un imperio de burdeles y se fueron convirtiendo en las asesinas más temidas de todo México.
A lo largo de los seis episodios se relata cómo estas hermanas llegaron a tener tanto poder y de qué manera concretaban estas muertes. Con una escenografía de época y una fotografía espectacular, se trata de una miniserie muy bien lograda.
En esta serie pasa de todo: hay muertes, prostitución, amores, venganza y muchísima historia mexicana. Un viaje al pasado donde todo se resuelve de la manera más despiadada. No te la vas a querer perder.
