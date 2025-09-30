En medio de versiones sobre disputas internas en la mesa chica de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei salió a desmentir cualquier cortocircuito entre la secretaria de la presidencia -y su hermana- Karina y su asesor estratégico Santiago Caputo.
NO LA VE
Milei defendió el "Triángulo de Hierro" y negó internas entre Karina y Santiago Caputo
Milei niega la realidad: asegura que Karina Milei y Santiago Caputo se llevan bien, pero la feroz interna de LLA deja ver otra cosa.
“El Triángulo de Hierro no se rompe”, afirmó el Presidente, en referencia al núcleo de confianza que también integra el propio mandatario y que, según insistió, se mantiene “intacto y sólido”.
Las especulaciones sobre tensiones de poder entre “El Jefe” —como se conoce a Karina— y el consultor político crecieron en las últimas semanas, alimentadas por trascendidos de la interna libertaria. Milei buscó cortar de raíz esos rumores:
“Es falso que haya peleas. No existe esa interna”, aseguró en diálogo con A24.
Además, defendió la figura de su hermana frente a las acusaciones de corrupción vinculadas a la investigación por el caso Spagnuolo. “Eso es absolutamente ridículo”, dijo, recordando que apenas asumió apartó de su órbita la Agencia Nacional de Discapacidad. Y, con ironía, agregó: “Si te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el 3?”.
El acercamiento de Milei con Macri
Milei también se refirió a la foto política que sorprendió en los últimos días: el inicio de un nuevo canal de diálogo con Mauricio Macri. Según relató, tras el viaje a Estados Unidos y el respaldo explícito de Donald Trump, decidió enviarle un mensaje al expresidente para agradecer sus declaraciones públicas. A partir de ahí, aseguró que comenzaron a recomponer el vínculo: “Durante casi un año no hablamos, pero no es algo que no se pueda reparar. Nosotros nos llevamos muy bien”, señaló.
Economía en freno y la oposición en la mira
En otro tramo de la entrevista, el Presidente reconoció que la economía “se desaceleró fuertemente” en los últimos meses, aunque lo atribuyó tanto a factores externos como a maniobras políticas desde el Congreso.
“La economía venía creciendo muy fuerte en la primera parte del año, pero del otro lado decidieron salir a romper todo. Es un esquema destructivo instrumentado desde el kirchnerismo”, sostuvo.
Pese al freno en la actividad, Milei destacó indicadores que, según él, muestran avances: la baja de la inflación y de la pobreza tras el “sinceramiento de precios y cantidades”. Incluso aseguró que “12 millones de personas salieron de la pobreza y seis millones de la indigencia”.
Tensiones con gobernadores y la campaña electoral
Consultado por las fricciones con mandatarios provinciales, Milei reconoció diferencias, pero las enmarcó en el clima electoral. “Estamos en campaña, todos exacerban las diferencias, pero seguimos trabajando en conjunto. Todos sabemos hacia dónde queremos ir”, dijo.
Sobre la derrota de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses, relativizó el golpe: “Las elecciones distritales no son un buen predictor”.
Espionaje, corrupción y escraches
El Presidente también habló del caso Spagnuolo, acusado de no denunciar irregularidades en la gestión pública: “Si hubiera visto algo debía denunciarlo, como no lo hizo lo desplazamos”, explicó.
En cuanto a los escraches que sufrió en Tierra del Fuego, Milei los vinculó con sectores kirchneristas: “Nos topamos con los violentos de siempre, que quieren instalar la idea de que la gente me odia. Es una estrategia organizada”.
Estados Unidos y el respaldo de Trump
Finalmente, Milei volvió a destacar el apoyo de Donald Trump y de la administración norteamericana. “Es un respaldo nunca visto en la historia, no hubo condiciones políticas a cambio. Es una cuestión geopolítica”, aseguró.
En síntesis, el Presidente buscó despejar dudas sobre su círculo íntimo, reivindicó la centralidad del “Triángulo de Hierro” y, al mismo tiempo, reforzó la narrativa de polarización con el kirchnerismo y de alineamiento con Estados Unidos en medio de un escenario económico y político cada vez más complejo.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
La oposición a fondo contra Milei: Maratónica jornada en el Congreso sobre temas incómodos para LLA
Argentinos deportados: En la madrugada, llegó el cuarto vuelo de Estados Unidos
Rodolfo Barili picante contra periodistas ensobrados y enfocaron a Diego Brancatelli