Un día después de tener que suspender una caminata por el centro de Ushuaia, debido a las protestas en su contra pero también por la baja convocatoria libertaria, el presidente Javier Milei culpó al kirchnerismo. Pero el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, salió a desmentirlo.
CAMPAÑA FALLIDA EN USHUAIA
Gustavo Melella a Milei: "¿Querés que te organicen un feliz cumpleaños?"
Javier Milei culpó al kirchnerismo por protestas en Ushuaia, pero el gobernador Gustavo Melella replicó que "la gente está mal, ¿cómo querés que te reciban?"
"La gente está mal, ¿querés que te organicen un feliz cumpleaños?", ironizó.
"Lo que pasó es lo natural. Si vos castigas a un pueblo, a la industria tecnológica que genera tantas fuentes de trabajo en una provincia, a la industria textil, a la construcción paralizando las obras, a los jubilados, a las personas con discapacidad. La verdad es que esa gente no va a estar contenta, no te va a querer y es lo que pasó ayer", subrayó Melella.
En relación a los comentarios de Javier Milei, quien responsabilizó al kirchnerismo por la fallida caminata por las calles de Ushuaia, el gobernador respondió: "Fue una expresión de distintos sectores de la sociedad fueguina que le fueron a reclamar al Presidente porque hasta la semana pasada tomaron medidas en contra de la industria ¿Cómo querés que te reciban? ¿Con un acto de bienvenida? La gente está mal, está enojada y muchos incluso que lo votaron a él están defraudados o enojados".
"Ellos querrán decir que el gobierno (provincial) organiza…Miren, yo se lo dije ayer a alguien de ellos...Si hubiera estado el gobierno detrás, hubiera sido muchísima más gente. Hubiéramos hecho cosas peores, pero fue lo natural de la gente. La gente está enojada y tienen que verlo, tienen que sentirlo", apuntó Melella en diálogo con El Destape.
E insistió: "Lo que pasó fue una movilización natural, como se da de muchos sectores de la producción, sobre todo de gremios privados, pero también de gente de los barrios, de gente común que no está en ningún partido".
"¿Había gente de la política? Por supuesto, también, que fueron a reclamarle al Presidente que deje la motosierra de lado, que tenga sensibilidad, que nos deje de castigar a los fueguinos, que mire a la provincia. Eso fue lo que pasó, nada más", subrayó.
Gustavo Melella recalcó que Milei “vino de campaña electoral, por supuesto, con todos los recursos del Estado ”. Y enfatizó que el Presidente llegó a Tierra del Fuego con gran cantidad de personal de seguridad: “No saben la cantidad de gente que trajo. Fue increíble”.
Sobre esa cuestión, explicó: “Para nosotros, para los fueguinos como para muchos pueblos del interior, no es normal que venga tanta Gendarmería, tanta Prefectura, que vengan de la Policía Federal sin estar uniformados. Para nosotros eso es raro. Por ahí en Buenos Aires es normal, acá no. La verdad es que es una falta de respeto”.
Gustavo Melella, sobre la base militar de USA: "Rechazamos totalmente"
El gobernador Melella también se refirió a la base militar estadounidense ubicada en Tierra del Fuego: “La rechazamos totalmente, sea del país que sea, porque es perder soberanía. Ni rusa, ni china, ni de Estados Unidos, ni alemana, ni japonesa. Es perder soberanía”.
Y prosiguió: “Seguimos entregando soberanía a los Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña. ¿Qué parte no entienden? La verdad son tan cipayos que no les importa nada”.
Gustavo Melella hizo hincapié en la visita de Milei a USA la semana pasada: “Estados Unidos, adonde fueron a arrastrarse, es parte de la OTAN. Es la OTAN. Y la OTAN hace maniobras con Gran Bretaña. Entonces realmente no tiene explicación”.
Finalmente, el mandatario provincial se refirió a la situación turística de su provincia: “Hemos tenido una temporada realmente baja, porque es carísimo. Tenés Aerolíneas Argentinas que te sale más barato irte a Miami. Entonces cierto grupo de argentinos están felices, porque se van al extranjero. Es caro venir a la Argentina”.
"El turismo viene complicado, la industria viene complicada, el comercio viene complicado, los hidrocarburos, complicados. ¿Qué Argentina estamos teniendo?", remató.
