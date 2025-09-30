Gustavo Melella a Milei: "¿Querés que te organicen un feliz cumpleaños?"

E insistió: "Lo que pasó fue una movilización natural, como se da de muchos sectores de la producción, sobre todo de gremios privados, pero también de gente de los barrios, de gente común que no está en ningún partido".

milei-ushuaia Javier Milei suspendió la caminata en Ushuaia y sólo habló unos minutos, con megáfono, a los militantes en la puerta del hotel.

"¿Había gente de la política? Por supuesto, también, que fueron a reclamarle al Presidente que deje la motosierra de lado, que tenga sensibilidad, que nos deje de castigar a los fueguinos, que mire a la provincia. Eso fue lo que pasó, nada más", subrayó.

Gustavo Melella recalcó que Milei “vino de campaña electoral, por supuesto, con todos los recursos del Estado ”. Y enfatizó que el Presidente llegó a Tierra del Fuego con gran cantidad de personal de seguridad: “No saben la cantidad de gente que trajo. Fue increíble”.

Sobre esa cuestión, explicó: “Para nosotros, para los fueguinos como para muchos pueblos del interior, no es normal que venga tanta Gendarmería, tanta Prefectura, que vengan de la Policía Federal sin estar uniformados. Para nosotros eso es raro. Por ahí en Buenos Aires es normal, acá no. La verdad es que es una falta de respeto”.

Gustavo Melella, sobre la base militar de USA: "Rechazamos totalmente"

El gobernador Melella también se refirió a la base militar estadounidense ubicada en Tierra del Fuego: “La rechazamos totalmente, sea del país que sea, porque es perder soberanía. Ni rusa, ni china, ni de Estados Unidos, ni alemana, ni japonesa. Es perder soberanía”.

Y prosiguió: “Seguimos entregando soberanía a los Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña. ¿Qué parte no entienden? La verdad son tan cipayos que no les importa nada”.

Gustavo Melella hizo hincapié en la visita de Milei a USA la semana pasada: “Estados Unidos, adonde fueron a arrastrarse, es parte de la OTAN. Es la OTAN. Y la OTAN hace maniobras con Gran Bretaña. Entonces realmente no tiene explicación”.

Finalmente, el mandatario provincial se refirió a la situación turística de su provincia: “Hemos tenido una temporada realmente baja, porque es carísimo. Tenés Aerolíneas Argentinas que te sale más barato irte a Miami. Entonces cierto grupo de argentinos están felices, porque se van al extranjero. Es caro venir a la Argentina”.

"El turismo viene complicado, la industria viene complicada, el comercio viene complicado, los hidrocarburos, complicados. ¿Qué Argentina estamos teniendo?", remató.

