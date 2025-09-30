USA / Trump amenaza a Maduro: Despliegue por "tierra" contra el narco transnacional

“Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano, grandes bolsas de cocaína por todas partes”, sentenció en alusión al abatimiento de una de las barcazas narco.

Trump anuncia nuevo combate del narco "por tierra"

En medio de este panorama, este martes, Trump anunció que desplegará una vigilancia antidrogas por tierra y dejó entrever que Estados Unidos podría atacar territorio venezolano si el caso lo amerita.

Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas, y han sido muy, muy peligrosos. Así que veremos qué pasa...Vamos a analizar muy seriamente a los cárteles que entran por tierra Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas, y han sido muy, muy peligrosos. Así que veremos qué pasa...Vamos a analizar muy seriamente a los cárteles que entran por tierra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1973015640001896639&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Trump sobre posible ataque contra Venezuela: “Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y otras cosas, y han sido muy, muy peligrosos. Así que veremos qué pasa".



"Vamos a analizar muy seriamente a los cárteles que entran por tierra" https://t.co/8T990tCPpo pic.twitter.com/FmzROJh7KI — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 30, 2025

Hace unos meses, el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Estado estadounidense, duplicó la recompensa millonaria por la cabeza de Nicolás Maduro, quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.

En este contexto, desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, ahora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque, como ha informado Urgente24.

Donald Trump también ordenó el despliegue de aviones de combate F-35 desde Puerto Rico, un estado libre asociado estadounidense, en medio de las actuales tensiones con Maduro.

