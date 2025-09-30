En pleno contexto del megaoperativo naval estadounidense en el mar abierto del sur del Caribe, un colosal despliegue para desbaratar el flujo de estupefacientes hacia Washington, el presidente Donald Trump anunció este martes que su administración ahora incrementará la vigilancia de drogas por tierra en el marco de la lucha que libra contra el narcoterrorismo internacional en medio de la crisis de opiáceos en Estados Unidos.
INTIMIDACIÓN EN AGUAS
USA / Trump amenaza a Maduro: Despliegue por "tierra" contra el narco transnacional
En medio del despliegue naval estadounidense en el sur del Caribe, Donald Trump anuncia que ahora Estados Unidos va a “mirar a los cárteles en tierra”.
Trump comunicó desde los Jardines de la Casa Blanca que, tras las operaciones estadounidenses antinarco en aguas internacionales cerca de Venezuela, que EE.UU. va a “mirar a los cárteles en tierra”.
El mandatario estadounidense, quien lidera el actual despliegue naval en el Caribe, se vanaglorió de haber hecho volar por los aires a dos rudimentarias barcazas del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, dos bandas transnacionales vinculadas a Nicolás Maduro, según el Departamento de Estado de EE.UU., que duplicó la oferta de recompensa por el líder chavista a 50 millones de dólares.
“Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano, grandes bolsas de cocaína por todas partes”, sentenció en alusión al abatimiento de una de las barcazas narco.
Trump anuncia nuevo combate del narco "por tierra"
En medio de este panorama, este martes, Trump anunció que desplegará una vigilancia antidrogas por tierra y dejó entrever que Estados Unidos podría atacar territorio venezolano si el caso lo amerita.
Hace unos meses, el gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Estado estadounidense, duplicó la recompensa millonaria por la cabeza de Nicolás Maduro, quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.
En este contexto, desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, ahora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque, como ha informado Urgente24.
Donald Trump también ordenó el despliegue de aviones de combate F-35 desde Puerto Rico, un estado libre asociado estadounidense, en medio de las actuales tensiones con Maduro.
