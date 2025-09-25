La miniserie de 4 capítulos que todos ven en un abrir y cerrar de ojos

Por su parte, Radheyan Simonpillai de The Guardian elogió la sensibilidad con la que se aborda el tema: "El devastador asesinato de cuatro chicas adolescentes se convierte en una nueva serie reflexiva, que echa la vista atrás al crimen y examina la naturaleza del género".

Karina Adelgaard de Heaven of Horror fue aún más contundente en su valoración: "He visto muchas producciones sobre crímenes reales, y ésta es sin duda una de las mejores".

image "Los asesinatos en la tienda de yogur", disponible en HBO Max.

Ahora bien, lo que distingue a esta miniserie del saturado universo del true crime es su capacidad para mantener el respeto hacia las víctimas mientras saca a la luz los misterios que aún rodean el caso. Brown ha conseguido equilibrar magistralmente la necesidad informativa con la sensibilidad humana, creando una obra que honra la memoria de las jóvenes fallecidas sin caer en el sensacionalismo.

