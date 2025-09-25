La miniserie de 4 capítulos que todos ven en un abrir y cerrar de ojos

HBO Max estrenó este 2025 una producción sumamente hipnotizante. "Los asesinatos en la tienda de yogur" (The Yogurt Shop Murders, en inglés) es una miniserie que no solamente impacta por su título perturbador, sino que logra cautivar desde el primer minuto con una narrativa que explora las profundidades más oscuras de la naturaleza humana.
Esta obra audiovisual, estructurada en cuatro episodios que funcionan como piezas de un rompecabezas macabro, lleva la firma de Margaret Brown como directora, quien ha sabido reunir un elenco diverso y comprometido. Entre los protagonistas se destacan Claire Huie, John Jones, Mike Huckabay, Beverly Lowry, Erin Moriarty, Mike Hall, Paul Johnson, Robert Shomer, Joe Sawyer, Carlos Garcia, Amber Farrelly, Mike Lynch y Dan Jackson.
El punto de partida de esta investigación es un acontecimiento que sacudió los cimientos de Austin, Texas, transformando para siempre la tranquilidad de una comunidad entera. La producción se adentra en los eventos del 6 de diciembre de 1991, cuando cuatro adolescentes perdieron brutalmente la vida en circunstancias que aún hoy generan escalofríos.
Aquella fatídica noche invernal, los bomberos de Austin respondieron a lo que inicialmente parecía ser un incendio rutinario en una tienda local. Sin embargo, al arribar al establecimiento, se encontraron con una escena que desafiaría cualquier protocolo: los cuerpos calcinados de cuatro jóvenes yacían entre los escombros, víctimas de un acto de violencia inimaginable que marcaría un antes y después en la historia criminal de la región.
Miniserie de cuatro episodios expone un crimen escalofriante
La recepción crítica ha sido unánimemente favorable, posicionando a esta miniserie como un referente del género. Joel Keller de Decider destacó el enfoque único de los realizadores: "Los creadores de 'The Yogurt Shop Murders' no sólo sienten curiosidad por el caso, sino por lo profundamente que éste afectó a Austin (...) un enfoque que nos gustaría ver más a menudo en los docs sobre crímenes reales".
Por su parte, Radheyan Simonpillai de The Guardian elogió la sensibilidad con la que se aborda el tema: "El devastador asesinato de cuatro chicas adolescentes se convierte en una nueva serie reflexiva, que echa la vista atrás al crimen y examina la naturaleza del género".
Karina Adelgaard de Heaven of Horror fue aún más contundente en su valoración: "He visto muchas producciones sobre crímenes reales, y ésta es sin duda una de las mejores".
Ahora bien, lo que distingue a esta miniserie del saturado universo del true crime es su capacidad para mantener el respeto hacia las víctimas mientras saca a la luz los misterios que aún rodean el caso. Brown ha conseguido equilibrar magistralmente la necesidad informativa con la sensibilidad humana, creando una obra que honra la memoria de las jóvenes fallecidas sin caer en el sensacionalismo.
