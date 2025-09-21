La miniserie de 5 capítulos que todos ven en un solo día

Pero quizás la observación más reveladora proviene de Emily Godwin del London Evening Standard, quien señaló que "este adictivo thriller explora temas como la maternidad y el duelo con compasión y delicadeza (...)". Esta descripción captura perfectamente la esencia de una obra que no se conforma con generar suspenso barato, sino que profundiza en territorios emocionales, complejos y dolorosos.

image

En simples palabras, ¿Te considerás alguien que disfruta desentrañando misterios? Si es así, esta producción te va a poner a prueba de manera despiadada, porque cada pista que creés haber descifrado te lleva por caminos inesperados que desafían tu capacidad de deducción. La brillantez de Husson radica en su habilidad para mantener al espectador constantemente desorientado, pero nunca perdido.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

El estreno más esperado del año ya tiene pantalla en Telefe

Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

La miniserie de 7 capítulos que no vas a poder soltar este fin de semana

Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece