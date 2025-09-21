Perú contrarreloj para salvar el Machu Picchu: Por qué peligra su lugar entre las 7 maravillas

Sin embargo, la advertencia de New7Wonders no se detiene ahí. Con una claridad que resulta inquietante, la organización señala: "De no atenderse oportunamente, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas de Mundo".

image Machu Picchu.

Esta declaración implica un recordatorio fundamental: obtener la designación conllevó compromisos específicos que el país andino debe cumplir. Como enfatiza la organización, la distinción implicó "un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión".

"New7Wonders reitera la importancia de continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu", subrayan, proponiendo un enfoque colaborativo que involucre a todos los sectores.

Al mismo tiempo que continúa diciendo: “Asimismo, destaca la relevancia del denominado ‘efecto maravilla’, que genera un impacto positivo en la socio-economía, la cultura y el posicionamiento del Perú en el mundo, siempre que vaya acompañado de políticas de desarrollo inteligente”.

Compromiso

El llamado final es contundente: "Las autoridades competentes del Estado peruano y los actores de mentalidad positiva en toda la población peruana deben redoblar, de manera urgente, los esfuerzos necesarios para garantizar la gestión integral de Machu Picchu".

La pelota, como suele decirse, está en lado peruano. La ciudadela que Hiram Bingham redescubrió para el mundo occidental en 1911 aguarda ahora una nueva forma de redención, esta vez de manos de quienes tienen la responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras.

