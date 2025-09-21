La ciudadela sagrada de Machu Picchu, esa majestuosa construcción que emerge entre las montañas cusqueñas como un testimonio eterno del ingenio incaico, se encuentra atravesando uno de sus momentos más delicados desde que conquistó el reconocimiento global. La emblemática fortaleza, que durante casi dos décadas ha sido el estandarte turístico peruano por excelencia, enfrenta hoy una amenaza que pocos imaginaron: la posible pérdida de su título como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Perú contrarreloj para salvar el Machu Picchu: Por qué peligra su lugar entre las 7 maravillas
El Machu Picchu depende de Perú para mantener su estatus mundial, ya que la mala gestión, los conflictos sociales y la saturación turística amenazan su futuro.
La organización New7Wonders, responsable de otorgar esta distinción el memorable 7 de julio de 2007, ha encendido las alarmas con un comunicado que ha sacudido tanto al Estado peruano como a la población. El mensaje, difundido a través de sus plataformas digitales, no deja lugar a dudas: si las autoridades no toman cartas en el asunto de manera inmediata, el Machu Picchu podría despedirse del prestigioso reconocimiento que la catapultó a la fama mundial.
"Machu Picchu ha sido durante casi dos décadas un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio New7Wonders de valor universal. Sin embargo, durante los últimos años se han venido presentando diversos desafíos agudizados que requieren atención prioritaria", advierte el primer fragmento del comunicado.
Detrás de esta advertencia se esconden problemáticas que han ido creciendo. La presión turística descontrolada representa el primer gran obstáculo: miles de visitantes arriban diariamente sin que existan mecanismos eficientes de sostenibilidad que protejan la integridad del sitio arqueológico. Paralelamente, el incremento desmedido en los precios de servicios y productos ha generado un malestar generalizado entre los turistas, quienes perciben una experiencia cada vez menos satisfactoria por mayor inversión económica.
"A ello se añaden conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes", continua el documento.
Sin embargo, la advertencia de New7Wonders no se detiene ahí. Con una claridad que resulta inquietante, la organización señala: "De no atenderse oportunamente, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas de Mundo".
Esta declaración implica un recordatorio fundamental: obtener la designación conllevó compromisos específicos que el país andino debe cumplir. Como enfatiza la organización, la distinción implicó "un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como con la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión".
"New7Wonders reitera la importancia de continuar trabajando en conjunto, con la participación de todos los niveles de gobierno, las comunidades locales y el sector privado, para garantizar la protección y la adecuada gestión de Machu Picchu", subrayan, proponiendo un enfoque colaborativo que involucre a todos los sectores.
Al mismo tiempo que continúa diciendo: “Asimismo, destaca la relevancia del denominado ‘efecto maravilla’, que genera un impacto positivo en la socio-economía, la cultura y el posicionamiento del Perú en el mundo, siempre que vaya acompañado de políticas de desarrollo inteligente”.
El llamado final es contundente: "Las autoridades competentes del Estado peruano y los actores de mentalidad positiva en toda la población peruana deben redoblar, de manera urgente, los esfuerzos necesarios para garantizar la gestión integral de Machu Picchu".
La pelota, como suele decirse, está en lado peruano. La ciudadela que Hiram Bingham redescubrió para el mundo occidental en 1911 aguarda ahora una nueva forma de redención, esta vez de manos de quienes tienen la responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras.
