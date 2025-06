Avanza el Corredor Bioceánico pero si Argentina se duerme, Perú le quita el lugar

tren bioceánico.webp Dibujo del proyecto Tren Bioceánico.

El Tren Bioceánico es una obra paralela al llamado 'Corredor de Capricornio' (conocido también como Corredor Bioceánico), que tiene a Chile como destino final, y suma en su trayecto a Paraguay y a Argentina.

Lo pendiente

Rodolfo Forbice, integrante de la Cámara de la Construcción de Jujuy, le dijo al medio colega Jujuy al Momento que se encuentran pendientes diversas obras para afrontar las altas demandas que supone un corredor Bioceánico.

Forbice: “Es importante aclarar que no es que la provincia no cuente con infraestructura, sino que es necesario desarrollarla. Y esto no aplica solo a Jujuy, sino a todas las provincias involucradas en esta iniciativa. La verdad es que será necesario llevar adelante trabajos muy importantes, no solo en términos de infraestructura vial; que deberá ser fuertemente reforzada, sino también desde el sector privado.”

Es fundamental encarar el desafío con decisión. Existen intenciones claras y reuniones en curso, pero hay que seguir trabajando. En lo personal, me parece esencial abordarlo desde una perspectiva regional. No se trata solo de Jujuy: todo el Noroeste y el Noreste argentino deben tener un objetivo común y bien definido. Si nos dormimos, Perú podría tomar la delantera; ya están avanzando en propuestas similares, por lo que necesitamos estar activos y coordinados. Es fundamental encarar el desafío con decisión. Existen intenciones claras y reuniones en curso, pero hay que seguir trabajando. En lo personal, me parece esencial abordarlo desde una perspectiva regional. No se trata solo de Jujuy: todo el Noroeste y el Noreste argentino deben tener un objetivo común y bien definido. Si nos dormimos, Perú podría tomar la delantera; ya están avanzando en propuestas similares, por lo que necesitamos estar activos y coordinados.

bioceanico.webp El croquis permite entender la importancia del proyecto para Jujuy y Salta.

El corredor

Hasta ahora, el megaproyecto integra por vía terrestre las regiones de Mato Grosso do Sul (Brasil), con el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy en la Argentina, terminando en Iquique, Mejillones y Antofagasta: 2.300 kilómetros de longitud.

“El año que viene esta ruta estará lista y tanto la salida de los productos brasileños a través de Chile hacia los mercados asiáticos, como la venida de productos chilenos para Brasil, será una grandísima oportunidad para ambos países”, dijo el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet, dijo: "Desde hace 40 años que soñábamos con la integración de América del Sur”, y que las obras en la parte brasileña ya están casi completadas.

El gobernador de Antofagasta (Chile), Ricardo Díaz, comentó que “se proyecta que hacia finales de 2025 o comienzos de 2026 empecemos a ver el inicio de carga (por la ruta)”.

En ese contexto provoca preocupación el comentario de Forbice acerca de un déficit de nodos logísticos y la urgencia de mayor infraestructura vial.

-----------------------

