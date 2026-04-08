La mejora del contexto internacional volvió a darle impulso a los activos argentinos, que registraron una jornada positiva en los mercados financieros. Las acciones treparon hasta 7% y el riesgo país mostró una fuerte caída, reflejando un renovado apetito por el riesgo en un escenario global más favorable.
VIENTO A FAVOR
Baja el riesgo país y suben las acciones por la euforia financiera internacional
Las acciones subieron hasta 7% y hubo una fuerte caída del riesgo país. El alivio global impulsa a los activos argentinos y reaviva el interés inversor.
El repunte estuvo en línea con lo ocurrido en los principales centros financieros del mundo. En Wall Street, los índices registraron subas de hasta 2,9%, mientras que las bolsas europeas avanzaron hasta 5%, configurando un clima de mayor optimismo entre los inversores.
En ese contexto, los activos argentinos acompañaron la tendencia. Las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York —los ADR— lideraron las subas con ganancias de hasta 7%, mientras que en la plaza doméstica el índice S&P Merval también cerró en terreno positivo, impulsado principalmente por papeles energéticos y bancarios.
Uno de los factores clave detrás de esta mejora fue la caída del precio del petróleo, que retrocedió alrededor de 15% en los mercados internacionales. Este movimiento alivió tensiones inflacionarias globales y contribuyó a mejorar las expectativas económicas, favoreciendo a los mercados emergentes como Argentina.
Riesgo país
En paralelo, el riesgo país —medido por el índice de JP Morgan— descendió cerca de 7%, hasta ubicarse en torno a los 570 puntos básicos. Esta baja refleja una recuperación en la cotización de los bonos soberanos, que habían estado bajo presión en jornadas previas debido a la volatilidad externa.
La influencia de la volatilidad externa
El comportamiento reciente de los activos locales deja en evidencia la alta sensibilidad del mercado argentino a los factores internacionales. En las últimas semanas, la incertidumbre vinculada a conflictos geopolíticos —especialmente en Medio Oriente— y la volatilidad en el precio del crudo habían generado fuertes oscilaciones en acciones y bonos.
Sin embargo, cuando ese frente externo muestra señales de alivio, el rebote suele ser rápido. La dinámica responde a un mercado que, si bien sigue condicionado por variables domésticas, encuentra en el contexto global un driver determinante para su desempeño de corto plazo.
A nivel local, persisten desafíos estructurales que limitan una mejora más sostenida. La evolución de la inflación y la acumulación de reservas continúan siendo factores clave para consolidar la confianza de los inversores. No obstante, la reciente baja del riesgo país sugiere una ventana de oportunidad para el financiamiento, siempre y cuando se sostenga la estabilidad.
La jornada financiera dejó una señal positiva para los activos argentinos, apoyada más en factores externos que en cambios estructurales internos. El desafío hacia adelante será transformar estos rebotes coyunturales en una tendencia sostenida, en un contexto global que, como quedó demostrado, puede cambiar de rumbo con rapidez.
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