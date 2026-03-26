Acciones de Molinos Río de la Plata: ALyC recomienda vender

En el mercado local, las ventas de alimentos cayeron 1,4% hasta $168.559 millones, mientras que las exportaciones subieron 5,3% y llegaron a $17.141 millones. Cuando se observa el volumen, la mejora fue más marcada. Las cantidades vendidas en el mercado interno crecieron 5,2%, mientras que el volumen exportado saltó 54,5%. El total del trimestre alcanzó 80.741 toneladas, casi 8% más que un año antes.

Esa recuperación en cantidades fue decisiva para explicar la mejora del margen. Esa recuperación en cantidades fue decisiva para explicar la mejora del margen.

También ayudó la caída del costo promedio por tonelada, que retrocedió 18,1% interanual, bastante más que la baja del precio promedio por tonelada. Esa diferencia permitió recomponer rentabilidad luego de varios trimestres muy golpeados.

El cambio más fuerte apareció en el EBITDA, que llegó a $11.200 millones, con un margen de 5,6%, frente al EBITDA negativo de $19.600 millones y margen de -10% registrado en el cuarto trimestre de 2024. La mejora fue contundente, aunque nuevamente quedó por debajo de lo proyectado por Allaria, que esperaba un EBITDA de $18.200 millones.

La pérdida financiera fue de $4.000 millones, bastante menor al rojo de $13.900 millones del mismo trimestre del año anterior. La pérdida financiera fue de $4.000 millones, bastante menor al rojo de $13.900 millones del mismo trimestre del año anterior.

Eso ayudó a que el resultado antes de impuestos quedara prácticamente en equilibrio, con $108 millones, luego de haber mostrado una pérdida de casi $39.817 millones un año atrás.

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El rebote existe, pero no cambia el veredicto

De todos modos, la foto anual todavía deja una compañía exigida. En todo 2025, las ventas cayeron 18%, con una baja de 6,3% en volúmenes y de 12,4% en precios promedio. El EBITDA del año fue de $7.400 millones, con un margen de apenas 0,8%, apenas por encima del 0,4% de 2024. La mejora existe, pero parte de una base demasiado débil.

La deuda también ganó peso. Molinos cerró el año con una deuda financiera neta de $218.300 millones, lo que implicó un aumento de $89.800 millones frente al cierre de 2024. Al mismo tiempo, distribuyó dividendos por $107.900 millones y destinó $24.800 millones a inversiones de capital. Esa combinación explica parte de la mayor presión sobre el balance.

Pese a todo, Allaria proyecta una normalización más visible para los próximos años. Para 2026, estima ventas por $1,23 billones, EBITDA de $94.806 millones y un margen de 7,7%. Para 2027, espera ingresos por $1,57 billones, EBITDA de $140.175 millones y margen de 8,9%. También prevé que la ganancia neta vuelva a terreno positivo en 2026.

El problema es que esa mejora futura ya no luce suficiente para entusiasmar con la acción a los precios actuales. El problema es que esa mejora futura ya no luce suficiente para entusiasmar con la acción a los precios actuales.

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Con un target de $2.860 y una cotización de $2.685, el upside es muy acotado. Por eso, aunque el balance mostró una recuperación concreta y bastante más ordenada que la de trimestres anteriores, Allaria no modificó su postura.

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