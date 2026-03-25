El BCRA no afloja y ya suma 54 ruedas comprando dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a terminar la rueda con saldo a favor en el mercado oficial de cambios y llevó a 54 las jornadas consecutivas con compras de dólares. De acuerdo con los datos informados este miércoles 25 de marzo, la autoridad monetaria adquirió US$146 millones, en una jornada en la que además las reservas brutas cerraron en US$43.832 millones y el tipo de cambio minorista vendedor promedio se ubicó en $1.402,601.
La actualización le agrega un nuevo capítulo al diagnóstico que había trazado Facimex, que ya describía el momento cambiario como la mejor racha compradora del BCRA en casi dos décadas. Hasta el cierre del viernes 20 de marzo, la entidad acumulaba 53 ruedas consecutivas con saldo comprador, tras haber adquirido ese día US$172 millones, la mayor compra diaria desde el 11 de febrero.
Facimex puso el foco en la magnitud de las compras
El punto central del informe de Facimex era doble. Por un lado, la duración de la racha. Por otro, el volumen absorbido por el BCRA en lo que va del año. La sociedad de bolsa remarcó que la serie compradora iniciada el 5 de enero ya figuraba entre las más extensas de las últimas décadas y solo quedaba por detrás de episodios registrados en mayo de 2007 con 161 ruedas, noviembre de 2004 con 184, mayo de 2006 con 95 y mayo de 2005 con 66.
Con la rueda de este miércoles, ese listado gana todavía más peso porque la marca ya no es de 53 sino de 54 jornadas consecutivas.
Facimex también subrayó que las compras oficiales no solo impresionan por persistencia sino por tamaño. El reporte señalaba que, al medir la intervención cambiaria en dólares constantes durante las primeras 54 ruedas de cada año desde 2013, las adquisiciones del 2026 por alrededor de US$3,8 mil millones solo eran superadas por las de 2024, un año que la firma considera poco comparable por el nivel del tipo de cambio real y por el piso extraordinariamente bajo de pagos de importaciones.
Marzo sostiene un desempeño inusual para el BCRA
El informe también marcaba que, en las primeras 15 ruedas de marzo, el Banco Central había reunido compras por US$1.071 millones, un número que reflejaba una dinámica muy sólida incluso en un contexto internacional más adverso por el deterioro del clima global y la guerra en Medio Oriente. La rueda de este miércoles refuerza esa lectura porque confirma que, lejos de agotarse, la capacidad compradora del Central continúa activa.
Según la firma, los préstamos en dólares al sector privado, excluyendo tarjetas, crecieron US$493 millones hasta el 17 de marzo, un monto equivalente a casi el 70% de las compras oficiales registradas hasta ese momento en el mes.
La nueva compra también encuentra respaldo en la evolución de las reservas. Este miércoles, el stock informado por el Banco Central se ubicó en US$43.832 millones, un nivel que vuelve a mostrar recomposición patrimonial en paralelo con la continuidad de las intervenciones compradoras.
Facimex había resaltado que, aun con compras oficiales elevadas y un escenario internacional más tenso, el peso continuaba mostrando una fortaleza llamativa. En su análisis, el tipo de cambio A3500 acumulaba una apreciación de 1,1% en marzo y de 4,5% en el año, hasta quedar 15% por debajo del techo de la banda, la mayor distancia desde principios de julio.
Ese comportamiento cambiario, lejos de deteriorarse, sigue siendo parte del telón de fondo que explica por qué el BCRA puede comprar sin que se desordene el mercado.
El otro costado de la estrategia oficial
El reporte de Facimex también advirtió que, en paralelo a las compras de dólares en el mercado oficial, el Banco Central habría vendido cobertura cambiaria vía Lelink y futuros durante marzo.
Al mismo tiempo, el interés abierto en futuros acumulaba una suba de US$612 millones en marzo, luego de que en febrero la posición vendida del BCRA en ese mercado se hubiera reducido en US$443 millones hasta US$2.897 millones.
Ese dato no invalida la fortaleza de la racha compradora, pero sí muestra que la estrategia oficial no se agota en la absorción de divisas en el MLC.
Más noticias en Urgente24:
Batacazo: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
Una multitud en las calles por el Día de la Memoria
Volkswagen: De los autos al Iron Dome para salvar una fábrica en crisis
Biotecnología: El fin de los monos de laboratorio ¿Solución o pesadilla biológica?