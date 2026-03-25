El BCRA no afloja y ya suma 54 ruedas comprando dólares

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Facimex también subrayó que las compras oficiales no solo impresionan por persistencia sino por tamaño. El reporte señalaba que, al medir la intervención cambiaria en dólares constantes durante las primeras 54 ruedas de cada año desde 2013, las adquisiciones del 2026 por alrededor de US$3,8 mil millones solo eran superadas por las de 2024, un año que la firma considera poco comparable por el nivel del tipo de cambio real y por el piso extraordinariamente bajo de pagos de importaciones.

Con el agregado de US$146 millones de este miércoles, el stock acumulado de compras se fortalece aún más y ratifica que marzo sigue siendo un mes especialmente favorable para la mesa cambiaria oficial. Con el agregado de US$146 millones de este miércoles, el stock acumulado de compras se fortalece aún más y ratifica que marzo sigue siendo un mes especialmente favorable para la mesa cambiaria oficial.

Marzo sostiene un desempeño inusual para el BCRA

El informe también marcaba que, en las primeras 15 ruedas de marzo, el Banco Central había reunido compras por US$1.071 millones, un número que reflejaba una dinámica muy sólida incluso en un contexto internacional más adverso por el deterioro del clima global y la guerra en Medio Oriente. La rueda de este miércoles refuerza esa lectura porque confirma que, lejos de agotarse, la capacidad compradora del Central continúa activa.

A eso se suma otro dato que Facimex consideró relevante para explicar la oferta de divisas. A eso se suma otro dato que Facimex consideró relevante para explicar la oferta de divisas.

Según la firma, los préstamos en dólares al sector privado, excluyendo tarjetas, crecieron US$493 millones hasta el 17 de marzo, un monto equivalente a casi el 70% de las compras oficiales registradas hasta ese momento en el mes.

Esa expansión del crédito en moneda extranjera ayudó a nutrir la disponibilidad de dólares en el mercado y le dio más margen al BCRA para sostener el saldo positivo. Esa expansión del crédito en moneda extranjera ayudó a nutrir la disponibilidad de dólares en el mercado y le dio más margen al BCRA para sostener el saldo positivo.

La nueva compra también encuentra respaldo en la evolución de las reservas. Este miércoles, el stock informado por el Banco Central se ubicó en US$43.832 millones, un nivel que vuelve a mostrar recomposición patrimonial en paralelo con la continuidad de las intervenciones compradoras.

Facimex había resaltado que, aun con compras oficiales elevadas y un escenario internacional más tenso, el peso continuaba mostrando una fortaleza llamativa. En su análisis, el tipo de cambio A3500 acumulaba una apreciación de 1,1% en marzo y de 4,5% en el año, hasta quedar 15% por debajo del techo de la banda, la mayor distancia desde principios de julio.

Ese comportamiento cambiario, lejos de deteriorarse, sigue siendo parte del telón de fondo que explica por qué el BCRA puede comprar sin que se desordene el mercado.

El otro costado de la estrategia oficial

El reporte de Facimex también advirtió que, en paralelo a las compras de dólares en el mercado oficial, el Banco Central habría vendido cobertura cambiaria vía Lelink y futuros durante marzo.

La firma observó que el volumen operado en BYMA sugería ventas del instrumento D30A6 en el secundario en algunas ruedas del mes. La firma observó que el volumen operado en BYMA sugería ventas del instrumento D30A6 en el secundario en algunas ruedas del mes.

Al mismo tiempo, el interés abierto en futuros acumulaba una suba de US$612 millones en marzo, luego de que en febrero la posición vendida del BCRA en ese mercado se hubiera reducido en US$443 millones hasta US$2.897 millones.

Ese dato no invalida la fortaleza de la racha compradora, pero sí muestra que la estrategia oficial no se agota en la absorción de divisas en el MLC.

Hay una administración más amplia del frente cambiario, con señales simultáneas sobre contado, cobertura y expectativas. Hay una administración más amplia del frente cambiario, con señales simultáneas sobre contado, cobertura y expectativas.

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