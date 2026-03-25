La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de alto impacto político y simbólico que califica la trata y esclavización de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia moderna. El texto, impulsado por Ghana, reabre el debate global sobre reparaciones, racismo estructural y responsabilidades jurídicas.
ARGENTINA VOTÓ EN CONTRA
Escándalo en la ONU: Declaran la esclavitud "el peor crimen de la historia"
La ONU acaba de elevar el tono de una discusión incómoda para Occidente: esclavitud, racismo y reparaciones. Argentina votó en contra.
La votación dejó un dato clave: 123 países a favor, 52 abstenciones y solo 3 en contra, entre ellos Argentina, USA e Israel, lo que introduce un elemento de fuerte controversia diplomática.
Declaración histórica en la ONU
La resolución coincide con el Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica, y pone el foco en la “magnitud, duración, carácter sistémico y brutalidad” de este proceso histórico.
El documento no se queda en lo declarativo. La ONU advierte que las consecuencias de la esclavitud siguen plenamente vigentes:
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Racismo estructural
Desigualdades raciales persistentes
Subdesarrollo y marginación
Disparidades socioeconómicas globales
Según el texto, estas secuelas continúan generando “inmenso sufrimiento, trauma y discriminación incesante” en africanos y afrodescendientes.
Reparaciones: El punto más sensible
Uno de los ejes más delicados es el reclamo por reparaciones integrales, tema que vuelve al centro del debate internacional. La resolución reconoce que en otros casos históricos sí hubo compensaciones por crímenes graves, pero subraya una deuda pendiente: Aún no existe un marco global de reparación para la esclavitud africana, pese a su escala y consecuencias duraderas.
En esa línea, el texto exige además la restitución inmediata y sin costo de bienes culturales, documentos históricos, obras de arte y archivos que fueron extraídos durante el período colonial.
Ghana empuja el debate global
Desde la presidencia de Ghana, promotora de la iniciativa, señalaron que el objetivo es pasar del reconocimiento simbólico a la responsabilidad jurídica. El impulso político del presidente John Dramani Mahama apunta a instalar un cambio de paradigma: que la esclavitud no sea solo memoria histórica, sino también materia de derecho internacional contemporáneo.
Dato político: Argentina en la vereda opuesta
El voto negativo de Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, contrasta con la posición de gran parte de la comunidad internacional y abre interrogantes sobre su alineamiento en temas de derechos humanos globales. En paralelo, varios países europeos —como España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos— optaron por la abstención, reflejando la incomodidad que genera el debate sobre reparaciones.
Sistema legal que legitimó la esclavitud
La resolución también repasa cómo la esclavitud fue formalizada jurídicamente durante siglos:
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El asiento de negros (1518), que convertía a personas africanas en mercancía tributaria bajo monopolio estatal.
El concepto portugués de pieza de Indias, que cuantificaba seres humanos como unidades económicas.
La normativa neerlandesa de 1621, que clasificaba a los africanos como “bienes muebles” (res mobiles).
Estos antecedentes refuerzan la tesis central del documento: no se trató de hechos aislados, sino de un sistema global organizado y legalizado.
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