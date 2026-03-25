Escándalo en la ONU: Declaran la esclavitud "el peor crimen de la historia"

Reparaciones: El punto más sensible

Uno de los ejes más delicados es el reclamo por reparaciones integrales, tema que vuelve al centro del debate internacional. La resolución reconoce que en otros casos históricos sí hubo compensaciones por crímenes graves, pero subraya una deuda pendiente: Aún no existe un marco global de reparación para la esclavitud africana, pese a su escala y consecuencias duraderas.

En esa línea, el texto exige además la restitución inmediata y sin costo de bienes culturales, documentos históricos, obras de arte y archivos que fueron extraídos durante el período colonial.

Ghana empuja el debate global

Desde la presidencia de Ghana, promotora de la iniciativa, señalaron que el objetivo es pasar del reconocimiento simbólico a la responsabilidad jurídica. El impulso político del presidente John Dramani Mahama apunta a instalar un cambio de paradigma: que la esclavitud no sea solo memoria histórica, sino también materia de derecho internacional contemporáneo.

Trata de personas Argentina, USA e Israel no votaron en coincidencia con otros integrantes de la ONU

Dato político: Argentina en la vereda opuesta

El voto negativo de Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, contrasta con la posición de gran parte de la comunidad internacional y abre interrogantes sobre su alineamiento en temas de derechos humanos globales. En paralelo, varios países europeos —como España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos— optaron por la abstención, reflejando la incomodidad que genera el debate sobre reparaciones.

Sistema legal que legitimó la esclavitud

La resolución también repasa cómo la esclavitud fue formalizada jurídicamente durante siglos:

El asiento de negros (1518), que convertía a personas africanas en mercancía tributaria bajo monopolio estatal.

El concepto portugués de pieza de Indias, que cuantificaba seres humanos como unidades económicas.

La normativa neerlandesa de 1621, que clasificaba a los africanos como “bienes muebles” (res mobiles).

Estos antecedentes refuerzan la tesis central del documento: no se trató de hechos aislados, sino de un sistema global organizado y legalizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NoticiasONU/status/2036887080895181090&partner=&hide_thread=false La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.



A favor: 123

En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel)

Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 25, 2026

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