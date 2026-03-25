A pesar de que el presidente Donald Trump divulgó hace pocas horas que Washington ahora mantiene “conversaciones muy productivas” con Irán en medio del asedio de EE.UU. e Israel al país persa, el régimen de Teherán lo niega rotundamente, diciendo que estas afirmaciones son falaces y advirtiendo a Washington que puede seguir con la guerra y hacer que los precios del petróleo puedan escalar aún más.
ORIENTE INESTABLE
Irán dice "no" a USA en público,: pero aún no dio su veredicto final sobre la guerra
El régimen de Irán asegura que es mentira que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos (lo declarado por Trump), pero Reuters afirma que Pakistán le ha hecho llegar la propuesta y que Teherán aún no ha contestado.
El gobierno teocrático, que resistió a las manifestaciones de principio de año y a los bombardeos con arsenal de vanguardia de Estados Unidos e Israel, manifestó en las últimas horas que no está dispuesto a ceder ni un milímetro, aunque Trump diga abiertamente que ahora conversa con ellos para poner fin a la guerra. Y, de hecho, el país persa podría tomar medidas sobre el Estrecho de Mandeb, al igual que lo ha hecho en Ormuz, ocasionado una hecatombe global nunca antes vista.
No obstante, un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato dijo a la agencia Reuters que Irán sigue estudiando la propuesta estadounidense a pesar de que la respuesta inicial “no ha sido positiva”. La revelación ocurre justamente en un contexto signado por los bombardeos contra el país persa, que desde el 28 de febrero hasta la fecha han asesinado a más de 2000 personas, entre ellas varios altos mandos de Inteligencia, funcionarios de la Guardia Revolucionaría iraní, al ayatolá Ali Jamenei, a civiles y alrededor de 165 niñas de una escuela al sur del país.
Irán no da el brazo a torcer con Estados Unidos, pero todavía no responde formalmente
Según revela la fuente que diálogo con Reuters, aunque públicamente los funcionarios iraníes criticaron duramente las palabras de Trump, calificándolas de falsas, lo cierto es que puertas adentro estarían retrasando la respuesta formal a Pakistán, que le entregó una propuesta de 15 puntos a nombre de Washington.
Sin embargo, la cadena iraní Press Tv, voz oficial del régimen, citó a un funcionario iraní que comentaba que Irán había rechazado “negociar” con Estados Unidos, con quien Teherán conversó hasta el pasado 28 de febrero justo cuando Trump, junto a su aliado israelí, decidió lanzar la Operación Furia Épica y Rugido de León contra el programa iraní que, según él, en junio pasado habían desbaratado con éxito.
En cuanto a otra fuente que dialogó con Reuters, la cual aseguró que no está nada dicho, se trata de un funcionario paquistaní. "Los iraníes nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros esta noche. Los medios informan que han dicho que no. Pero no hemos recibido ninguna confirmación oficial de Irán. Así que estamos a la espera. Todos están en la clandestinidad y la comunicación es un gran desafío", declaró.
Por su parte, la agencia de noticias iraní Tasmin, citada por Reuters, divulgó este miércoles que el régimen iraní podría abrir un nuevo frente en el Estrecho de Mandeb, similar al que impuso en Ormuz, bajo bloqueo, si acaso se llevan a cabo ataques contra el territorio iraní o sus islas. Esta información circula justamente en medio de la información de que Trump envió al Golfo un contingente de 4500 marines, aviones furtivos, el buque anfibio USS Tripoli y el USS Nueva Orleans, mientras crecen los rumores de que podría tomar la isla iraní de Jark.
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