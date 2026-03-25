Irán dice "no" a USA en público,: pero aún no dio su veredicto final sobre la guerra

En cuanto a otra fuente que dialogó con Reuters, la cual aseguró que no está nada dicho, se trata de un funcionario paquistaní. "Los iraníes nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros esta noche. Los medios informan que han dicho que no. Pero no hemos recibido ninguna confirmación oficial de Irán. Así que estamos a la espera. Todos están en la clandestinidad y la comunicación es un gran desafío", declaró.

Por su parte, la agencia de noticias iraní Tasmin, citada por Reuters, divulgó este miércoles que el régimen iraní podría abrir un nuevo frente en el Estrecho de Mandeb, similar al que impuso en Ormuz, bajo bloqueo, si acaso se llevan a cabo ataques contra el territorio iraní o sus islas. Esta información circula justamente en medio de la información de que Trump envió al Golfo un contingente de 4500 marines, aviones furtivos, el buque anfibio USS Tripoli y el USS Nueva Orleans, mientras crecen los rumores de que podría tomar la isla iraní de Jark.

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