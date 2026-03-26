Petróleo y Wall Street se derrumbaron luego del anuncio de Donald Trump

El anuncio de Trump con respecto a posponer los ataques a instalaciones energéticas iraníes se hizo a través de la red social Truth Social:

A petición del Gobierno iraní... suspendo el período de destrucción de la planta de energía durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 p. m., hora del este. A petición del Gobierno iraní... suspendo el período de destrucción de la planta de energía durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 p. m., hora del este.

Allí exclamó que había sido a pedido del gobierno de Irán. Aunque no hubo comentarios oficiales de los persas, el medio iraní oficialista Tehran Times publicó luego en X:

Otro retroceso por parte de @POTUS. Trump pospuso el ataque contra las instalaciones energéticas de Irán durante diez días. Otro retroceso por parte de @POTUS. Trump pospuso el ataque contra las instalaciones energéticas de Irán durante diez días.

El posteo del medio persa denota que no hubo un pedido del gobierno local al estadounidense.

La economía pende de un hilo con los idas y vueltas en este conflicto que ya está por cumplir un mes. El aumento de los precios de la energía (petróleo y gas), de fertilizantes para cultivos y de otros productos afectan al comercio global y a los precios mundiales.

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