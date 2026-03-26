En las últimas horas, la decisión de Donald Trump de postergar hasta el 6 de abril un eventual ataque contra la infraestructura energética de Irán introdujo un compás de espera que no logró calmar a los inversores, en medio de una fuerte volatilidad financiera.
DESCONTROL DE EXPECTATIVAS
Petróleo y Wall Street se derrumbaron luego del anuncio de Donald Trump
Trump frenó un ataque a Irán, el petróleo cayó y crece el temor ante tanta volatilidad, mientras el conflicto lleva casi un mes.
El anuncio llegó tras una jornada especialmente negativa en Wall Street, donde las acciones tocaron su nivel más bajo en seis meses. El Nasdaq cayó 2,38%, seguido por el S&P 500, con un descenso de 1,74% y el Dow Jones Industrial, con 1,01%.
La incertidumbre geopolítica, combinada con el temor a una escalada militar directa sobre activos energéticos, activó una ola de ventas que también se trasladó a los mercados de deuda. Tanto los bonos del Tesoro estadounidense como los títulos de la eurozona registraron caídas significativas.
Qué pasó con el petróleo
El petróleo fue, como era previsible, el principal termómetro de la crisis. El Brent cotiza en US$100,27, una caída de 1,03%, mientras que el WTI se mueve en torno a los US$92,89, una baja de 1,71%. De todas maneras, la volatilidad del precio se dio a lo largo de todo el día, lo que refleja el temor y la incertidumbre del mercado.
Cada episodio suma presión sobre los precios y alimenta la volatilidad.
El anuncio de Trump con respecto a posponer los ataques a instalaciones energéticas iraníes se hizo a través de la red social Truth Social:
Allí exclamó que había sido a pedido del gobierno de Irán. Aunque no hubo comentarios oficiales de los persas, el medio iraní oficialista Tehran Times publicó luego en X:
El posteo del medio persa denota que no hubo un pedido del gobierno local al estadounidense.
La economía pende de un hilo con los idas y vueltas en este conflicto que ya está por cumplir un mes. El aumento de los precios de la energía (petróleo y gas), de fertilizantes para cultivos y de otros productos afectan al comercio global y a los precios mundiales.
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