Franco Colapinto se prepara para el GP de Japón con mucha ilusión y ganas de competir. El piloto argentino de Alpine pudo sumar puntos en la anterior carrera y a pesar de esto, desde el equipo marcaron el rumbo de la escudería con mucha determinación.
FÓRMULA 1
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
Franco Colapinto, actual piloto de Alpine, recibió un mensaje inesperado por parte de la escudería francesa.
Alpine mejoró los monoplazas y comenzó una temporada 2026 con mucha más confianza que en otras ocasiones. Colapinto tiene mayor presión que antes pero también ganas de competir y avanzar en la Fórmula 1. Su equipo le dejó un mensaje que lo dice todo.
Franco Colapinto bajo presión en Alpine
El piloto nacional tuvo una carrera atípica en China, ya que no terminó de la manera que esperaba pero pudo sumar un valioso punto para Alpine. La escudería sabe muy bien que este es su año y por esa razón están más exigentes que nunca con sus pilotos.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, indicó que fue un resultado muy positivo pero también remarcó que siente “un poco de decepción” por no haber aprovechado al máximo las oportunidades que se le fueron presentando al equipo. De todas maneras, sabe que este es el camino.
“Nuestros competidores están en la misma posición y sin duda harán un gran trabajo para mejorar”, dijo Nielsen acerca de la próxima carrera en Japón. La misma será el próximo domingo 29 a las 2 de la madrugada. Un horario complicado para los argentinos.