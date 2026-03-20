Banco Nación lanzó una nueva serie de descuentos que te permiten ahorrar dinero a lo grande. La entidad bancaria sorprendió a todos en tiempos donde el bolsillo agradece muchísimo los reintegros y todas las promociones que se puedan aplicar. ¿De qué se trata?
ÚNICO
El nuevo descuento de Banco Nación que causa furor en usuarios
Banco Nación lanzó descuentos irresistibles que todos los usuarios están usando y te permite ahorrar una buena cantidad de dinero.
En marzo Banco Nación ofrece promociones inigualables que no te vas a querer perder. Además es en un rubro que normalmente no posee reintegros ni descuentos, así que muchos lo están aprovechando a lo grande. Enterate de qué se trata y cómo usarlo.
Banco Nación y un descuento irresistible
Las veterinarias se sumaron a los descuentos de Banco Nación y vas a poder ahorrar una buena cantidad este mes. Este es un rubro muy importante pero que muchas veces queda fuera de reintegros o promociones. Sin embargo, la salud de las mascotas es de lo más importante.
Por ese motivo la entidad bancaria lanzó un 10% de reintegro sin tope hasta el 31 de marzo, donde vas a poder aprovechar para llevar a tu mascota a la veterinaria sin pagar una fortuna. El listado completo de lugares adheridos lo podés encontrar en el sitio web oficial de Banco Nación.
Además del 10% de reintegro, también vas a acceder a 3 cuotas sin interés según el comercio adherido. Cabe comentar que esta promoción está disponible todos los martes de marzo y que el pago se debe hacer vía MODO BNA+ y tener tarjeta de crédito del Banco Nación. De esta manera vas a poder ahorrar bastante en esas visitas a la veterinaria que hoy en día son bastante costosas.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Outlet liquida ropa de marca a precios mega baratos
Locura: supermercado remata electrodomésticos a precios bomba
Atención: ARCA vigila estas transferencias en marzo y puede bloquear tu cuenta
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos