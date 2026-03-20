El nuevo descuento de Banco Nación que causa furor en usuarios

Además del 10% de reintegro, también vas a acceder a 3 cuotas sin interés según el comercio adherido. Cabe comentar que esta promoción está disponible todos los martes de marzo y que el pago se debe hacer vía MODO BNA+ y tener tarjeta de crédito del Banco Nación. De esta manera vas a poder ahorrar bastante en esas visitas a la veterinaria que hoy en día son bastante costosas.