Un reconocido outlet de una marca muy usada en todo el mundo se encuentra liquidando ropa a precios únicos. Los descuentos van hasta el 40% y hay prendas para toda la familia: niños, hombres y mujeres. Nadie se lo quiere perder y es por tiempo limitado.
FUROR
Outlet liquida ropa de marca a precios mega baratos
Un reconocido outlet está ofreciendo descuentos únicos en ropa de marca y nadie se lo quiere perder.
Si buscás renovar tu placard con ropa casual, de buena calidad e ideal para el día a día, entonces esta es tu oportunidad. Vas a poder acceder a descuentos imperdibles en prendas que por lo general son bastante costosas para la media.
El outlet que ofrece descuentos únicos en ropa
Este outlet es el de Nike y no es necesario que te encuentres en un lugar específico para acceder a las promociones, ya que ls mismas están en el sitio web oficial de la marca. Para ver todo el surtido de descuentos deberás ingresar al apartado de Sale dentro de la página.
Una vez allí vas a poder elegir las prendas o calzado que quieras. Hay para todos los gustos y también podrás filtrar según conveniencia por talles, color y demás. Hay mucho por ver y a precios que no suelen abundar en una marca como Nike.
Además del calzado y la indumentaria con hasta 40% de descuento, donde vas a encontrar ropa por $30.000 o zapatillas por menos de $100.000, también hay hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia, ICBC, BBVA, Banco Nación, Santander y Brubank. Ideal para financiar estas compras.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
Locura: supermercado remata electrodomésticos a precios bomba
Banco Nación lanzó el crédito que todos los usuarios estaban esperando
Atención: ARCA vigila estas transferencias en marzo y puede bloquear tu cuenta
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos