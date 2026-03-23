La miniserie de 9 capítulos que ya tiene a la crítica rendida a sus pies

La crítica no dudó ni por un segundo

La crítica, que no esperó a que se subiera el último capítulo para pronunciarse, ya habló. Y habló más que bien. Aramidi Tinubu, desde Variety, destacó que la serie " muestra un impresionante retrato del amor y su incompatibilidad con la fama (...) Una historia arrolladora y sexy, ambientada en los 90".

Matthew Creith, desde The Wrap, sumó su visión con otra lectura igual de potente: "Un retrato respetuoso, sincero y humanizado de una pareja que fue querida y llorada por toda América". Esa palabra —humanizado— dice mucho. En una época donde el sensacionalismo suele ganarle la pulseada a la profundidad, que una serie sobre figuras tan mitificadas logre bajarlas del pedestal sin faltarles el respeto es, cuanto menos, un mérito enorme.

Desde España, Jose Madrid de El Confidencial también se manifestó al respecto: "La serie postureo que no puedes dejar de mirar. Aunque muchas veces opta por el camino trillado, es imposible no rendirse a la historia de amor de estos príncipes de América".

image "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", disponible en Disney+.

En simples palabras, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", no es una miniserie que se limita a reproducir imágenes de archivo ni a romantizar figuras históricas. Es una producción que elige incomodar un poco, que se anima a mostrar las grietas, y que al mismo tiempo sabe cuándo dar espacio a la emoción genuina. En ese equilibrio, difícil de lograr, reside su verdadero valor. Por lo que, te recomendamos que la pongas en tu lista. O mejor, que la empieces hoy mismo.

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