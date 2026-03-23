"ARROLLADORA"
La miniserie de 9 capítulos que ya tiene a la crítica rendida a sus pies
Fama, amor y tensión en cada capítulo hacen de esta miniserie un éxito en la plataforma de streaming Disney+.
Con nueve capítulos lanzados de forma progresiva —y un final previsto para el 26 de marzo— la historia ya tiene a la audiencia completamente enganchada. A continuación, las claves de por qué se convirtió en una de las más comentadas del momento.
La miniserie que llegó a Disney+ y explotó todo
Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. no fueron simplemente una pareja: fueron una imagen, un símbolo, una especie de realeza americana que el país entero observaba con una mezcla de admiración y voracidad. La serie reconstruye ese vínculo con lujo de detalle, a lo largo de episodios de casi 50 minutos, y pone el foco justamente en eso: el escrutinio permanente, la cámara siempre presente, la intimidad expuesta. Ese clima de observación constante es el que termina ocupando el centro del relato.
Porque el gran acierto de esta producción no es contar una historia de amor, sino mostrar qué le hace la fama a una historia de amor. Cómo la exposición mediática puede ser tan corrosiva como el desamor mismo. En ese juego de tensiones, esta miniserie encuentra su mejor versión.
Detrás de todo esto están Ryan Murphy y Connor Hines, quienes firman la dirección y la creación del proyecto. Murphy, que tiene bien ganada su fama de producir material que engancha desde el primer fotograma, vuelve a demostrar por qué su nombre es garantía de drama bien ejecutado. El elenco no se queda atrás: Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon cargan con el peso protagónico, acompañados por nombres como Naomi Watts, Grace Gummer, Leila George, Noah Fearnley, Sydney Lemmon y Alessandro Nivola, entre otros.
La crítica no dudó ni por un segundo
La crítica, que no esperó a que se subiera el último capítulo para pronunciarse, ya habló. Y habló más que bien. Aramidi Tinubu, desde Variety, destacó que la serie " muestra un impresionante retrato del amor y su incompatibilidad con la fama (...) Una historia arrolladora y sexy, ambientada en los 90".
Matthew Creith, desde The Wrap, sumó su visión con otra lectura igual de potente: "Un retrato respetuoso, sincero y humanizado de una pareja que fue querida y llorada por toda América". Esa palabra —humanizado— dice mucho. En una época donde el sensacionalismo suele ganarle la pulseada a la profundidad, que una serie sobre figuras tan mitificadas logre bajarlas del pedestal sin faltarles el respeto es, cuanto menos, un mérito enorme.
Desde España, Jose Madrid de El Confidencial también se manifestó al respecto: "La serie postureo que no puedes dejar de mirar. Aunque muchas veces opta por el camino trillado, es imposible no rendirse a la historia de amor de estos príncipes de América".
En simples palabras, "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", no es una miniserie que se limita a reproducir imágenes de archivo ni a romantizar figuras históricas. Es una producción que elige incomodar un poco, que se anima a mostrar las grietas, y que al mismo tiempo sabe cuándo dar espacio a la emoción genuina. En ese equilibrio, difícil de lograr, reside su verdadero valor. Por lo que, te recomendamos que la pongas en tu lista. O mejor, que la empieces hoy mismo.
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