Trump tiene un enemigo menos: Murió Robert Mueller, exdirector del FBI

¿Cómo transcurrieron las siete horas de audiencia ante la Cámara de Representantes?

En julio de 2019, Mueller se presentó ante los legisladores bajo estrictas restricciones del Departamento de Justicia. Se negó a responder preguntas casi 200 veces, limitándose a confirmar pasajes de su informe escrito y evitando cualquier valoración que pudiera interpretarse como una acusación directa contra el presidente.

Los demócratas, liderados por figuras como Nancy Pelosi y Jerry Nadler, intentaron usar el testimonio para demostrar que Trump había mentido y presionado a la justicia. Por su parte, los republicanos enfocaron su defensa en desacreditar al equipo de Mueller, alegando conflictos de intereses y sesgos políticos. La audiencia terminó sin nuevas revelaciones, profundizando la grieta en el electorado estadounidense.

Detalles de la interferencia y el plan para el Donbás

El informe Mueller reveló detalles sobre cómo operó el espionaje ruso, incluyendo ataques informáticos del GRU contra el Partido Demócrata. También se documentaron contactos entre el entorno de Trump y WikiLeaks para la divulgación de correos robados. A pesar de la "correspondencia activa", la investigación no pudo confirmar que la campaña coordinara conscientemente estas acciones con los agentes rusos.

¿Existió un plan para reconocer una "república autónoma" en el Donbás?

El informe menciona propuestas de Viktor Yanukóvich, transmitidas a través de Konstantin Kilimnik, para normalizar las relaciones entre Washington y Moscú a cambio de concesiones en Ucrania. Asimismo, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, intentó establecer puentes con Jared Kushner para proponer un plan de reconciliación económica.

Un perfil de Robert Mueller, ex FBI

Robert Mueller se consolidó como una figura clave en la seguridad de Estados Unidos tras liderar el FBI durante un período de transformación histórica entre 2001 y 2013. Su gestión comenzó apenas días antes de los atentados del 11 de septiembre, lo que lo obligó a supervisar la expansión de las capacidades de vigilancia y el combate al surgimiento de al-Qaeda como amenaza global.

Debido a su desempeño, el Congreso aprobó una ley especial en 2011 para prorrogar su gestión por dos años adicionales, convirtiéndolo en el segundo director con más tiempo en el cargo, solo superado por J. Edgar Hoover. Este respaldo legislativo subrayó la confianza bipartidista en su capacidad operativa durante la postguerra contra el terrorismo.

El impacto de Mueller en la presidencia de Trump fue profundo y limitó drásticamente su margen de maniobra diplomática. Aunque sus subordinados lo salvaron de cargos de obstrucción al ignorar órdenes directas de despedir al fiscal especial, la sombra de la sospecha nunca abandonó la Casa Blanca. Hoy, su fallecimiento cierra uno de los capítulos más tensos de la historia judicial moderna de Estados Unidos.