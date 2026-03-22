Robert Mueller, el hombre que lideró la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, falleció a los 81 años, tras una larga batalla contra el Parkinson. Mueller, veterano de Vietnam y director del FBI entre 2001 y 2013, se convirtió en el eje de la tormenta política que marcó la presidencia de Donald Trump.
SALVADO POR LA MUERTE
Trump tiene un enemigo menos: Murió Robert Mueller, exdirector del FBI
La reacción de Trump en su red Truth Social: Mueller "ya no puede hacer daño a gente inocente" despertó conmoción entre los demócratas
La respuesta de Donald Trump ante la noticia del fallecimiento de Mueller, ex FBI fue fiel a su estilo confrontativo. En sus redes sociales, el mandatario celebró el deceso afirmando que Robert Mueller "ya no puede hacer daño a gente inocente". Trump siempre sostuvo que la investigación fue una "caza de brujas" y utilizó el resumen inicial de William Barr para proclamar su "completa reivindicación" ante la opinión pública, según Meduza.
¿Qué determinó la investigación de Mueller sobre la trama rusa?
Tras 22 meses de trabajo, el fiscal especial concluyó que Rusia interfirió activamente en la campaña electoral para favorecer a Trump. Sin embargo, el informe de 448 páginas estableció que no hubo pruebas suficientes para probar una colusión o conspiración criminal entre el equipo del republicano y el gobierno de Vladimir Putin.
Respecto a la obstrucción a la justicia, la posición de Mueller fue técnica y dejó la decisión final en manos del Congreso y el Fiscal General. Aunque identificó múltiples intentos de Trump por frenar la pesquisa, Mueller aclaró: "Si hubiéramos estado seguros de que el Presidente no obstruyó la justicia, así lo habríamos declarado". Esta ambigüedad jurídica permitió que tanto aliados como opositores reclamaran una victoria política.
¿Cómo transcurrieron las siete horas de audiencia ante la Cámara de Representantes?
En julio de 2019, Mueller se presentó ante los legisladores bajo estrictas restricciones del Departamento de Justicia. Se negó a responder preguntas casi 200 veces, limitándose a confirmar pasajes de su informe escrito y evitando cualquier valoración que pudiera interpretarse como una acusación directa contra el presidente.
Los demócratas, liderados por figuras como Nancy Pelosi y Jerry Nadler, intentaron usar el testimonio para demostrar que Trump había mentido y presionado a la justicia. Por su parte, los republicanos enfocaron su defensa en desacreditar al equipo de Mueller, alegando conflictos de intereses y sesgos políticos. La audiencia terminó sin nuevas revelaciones, profundizando la grieta en el electorado estadounidense.
Detalles de la interferencia y el plan para el Donbás
El informe Mueller reveló detalles sobre cómo operó el espionaje ruso, incluyendo ataques informáticos del GRU contra el Partido Demócrata. También se documentaron contactos entre el entorno de Trump y WikiLeaks para la divulgación de correos robados. A pesar de la "correspondencia activa", la investigación no pudo confirmar que la campaña coordinara conscientemente estas acciones con los agentes rusos.
¿Existió un plan para reconocer una "república autónoma" en el Donbás?
El informe menciona propuestas de Viktor Yanukóvich, transmitidas a través de Konstantin Kilimnik, para normalizar las relaciones entre Washington y Moscú a cambio de concesiones en Ucrania. Asimismo, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, intentó establecer puentes con Jared Kushner para proponer un plan de reconciliación económica.
Un perfil de Robert Mueller, ex FBI
Robert Mueller se consolidó como una figura clave en la seguridad de Estados Unidos tras liderar el FBI durante un período de transformación histórica entre 2001 y 2013. Su gestión comenzó apenas días antes de los atentados del 11 de septiembre, lo que lo obligó a supervisar la expansión de las capacidades de vigilancia y el combate al surgimiento de al-Qaeda como amenaza global.
Debido a su desempeño, el Congreso aprobó una ley especial en 2011 para prorrogar su gestión por dos años adicionales, convirtiéndolo en el segundo director con más tiempo en el cargo, solo superado por J. Edgar Hoover. Este respaldo legislativo subrayó la confianza bipartidista en su capacidad operativa durante la postguerra contra el terrorismo.
El impacto de Mueller en la presidencia de Trump fue profundo y limitó drásticamente su margen de maniobra diplomática. Aunque sus subordinados lo salvaron de cargos de obstrucción al ignorar órdenes directas de despedir al fiscal especial, la sombra de la sospecha nunca abandonó la Casa Blanca. Hoy, su fallecimiento cierra uno de los capítulos más tensos de la historia judicial moderna de Estados Unidos.