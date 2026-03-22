Hay casos que sacuden conciencias. Y hay producciones que, con apenas seis episodios, logran lo que muchas temporadas llenas de capítulos no consiguen: dejarte sin respiración. "42 días en la oscuridad" es la miniserie chilena que llegó a Netflix en 2022 y que, si todavía no viste, estás a tiempo de remediar ese error.
"DE PRIMERA CATEGORÍA"
La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche
Una mujer se esfuma sin dejar rastro y su hermana lo arriesga todo para encontrarla. La miniserie que está rompiendo todo en Netflix.
La premisa arranca con una fuerza brutal: una mujer decide ir en busca de su hermana desaparecida, en el corazón de una comunidad exclusiva de Chile.
Ahora bien, lo que hace que la historia funcione no es solo el misterio en sí, sino el motor humano que hay detrás: el amor fraternal convertido en obsesión, en rabia, en combustible puro. Todo potenciado con una tormenta mediática que no le da tregua ni a los personajes ni al espectador.
Nominada a Los Premios Platino del Cine Iberoamericano
Inspirada en hechos reales —dato que no es menor y que le agrega una capa de angustia adicional a cada escena—, la producción está dirigida por Claudia Di Girólamo y Gaspar Antillo, dos nombres que supieron construir una atmósfera densa, casi asfixiante, sin caer en el golpe bajo fácil.
El elenco es otro de sus puntos fuertes: Claudia Huaiquimilla, Pablo Macaya, Daniel Alcaíno, Aline Küppenheim, Julia Lübbert, Monserrat Lira, Amparo Noguera, Néstor Cantillana, Claudio Arredondo, Daniela Pino y Gloria Münchmeyer conforman un reparto que no tiene desperdicio alguno.
Y la academia lo notó. La serie fue nominada en los Premios Platino del Cine Iberoamericano en dos categorías: Mejor interpretación femenina en serie para Claudia Di Girolamo, y Mejor interpretación femenina de reparto en serie para Amparo Noguera. No es un detalle menor: esos premios son, dentro del audiovisual iberoamericano, una vara de medición bastante exigente.
Críticos remarcan el impacto de esta miniserie
Pero, ¿qué dijeron quienes la vieron con ojos críticos? Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, fue directa: "Interesante e intrigante. Échale un vistazo si disfrutas de un buen thriller criminal".
Por su parte, Jade Budowski de Decider amplió el panorama con una descripción magistral: "Armada con interpretaciones de primera categoría, ofrece un piloto atmosférico e interesante, que no pierde el tiempo enganchando al espectador con un drama escalofriante". Y desde Chile, la voz local de Lya Rosén en el Diario La Tercera aportó una mirada más matizada, aunque no menos atrapante: " Un crimen con muchos cabos sueltos. Los que la serie está lejos de amarrar, pero revive de forma interesante para aquel espectador que gusta del misterio".
Tres perspectivas, tres registros distintos, un mismo denominador común: vale la pena. Y eso, en un catálogo que se renueva a una velocidad que marea, no es poca cosa.
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