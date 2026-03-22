La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Y la academia lo notó. La serie fue nominada en los Premios Platino del Cine Iberoamericano en dos categorías: Mejor interpretación femenina en serie para Claudia Di Girolamo, y Mejor interpretación femenina de reparto en serie para Amparo Noguera. No es un detalle menor: esos premios son, dentro del audiovisual iberoamericano, una vara de medición bastante exigente.

Críticos remarcan el impacto de esta miniserie

Pero, ¿qué dijeron quienes la vieron con ojos críticos? Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, fue directa: "Interesante e intrigante. Échale un vistazo si disfrutas de un buen thriller criminal".

Por su parte, Jade Budowski de Decider amplió el panorama con una descripción magistral: "Armada con interpretaciones de primera categoría, ofrece un piloto atmosférico e interesante, que no pierde el tiempo enganchando al espectador con un drama escalofriante". Y desde Chile, la voz local de Lya Rosén en el Diario La Tercera aportó una mirada más matizada, aunque no menos atrapante: " Un crimen con muchos cabos sueltos. Los que la serie está lejos de amarrar, pero revive de forma interesante para aquel espectador que gusta del misterio".

image "42 días en la oscuridad", disponible en Netflix.

Tres perspectivas, tres registros distintos, un mismo denominador común: vale la pena. Y eso, en un catálogo que se renueva a una velocidad que marea, no es poca cosa.

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