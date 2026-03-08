Seis capítulos. Cincuenta minutos cada uno. Y la sensación, al terminar el último, de que acabás de ver algo que no se olvida fácilmente. Eso es "Joven secuestrada" —'Girl Taken' en su idioma original—, la miniserie que Paramount+ estrenó en enero de 2026 y que desde entonces no para de generar conversación entre quienes ya la vieron y quienes todavía están a tiempo de descubrirla.
"PROFUNDAMENTE CAUTIVADORA"
La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio
El secuestro de una adolescente desata cinco años de cautiverio y un regreso lleno de heridas. La miniserie que Paramount+ sumó a su catálogo.
Dirigida por Laura Way y Bindu De Stoppani, esta producción tiene todo lo que uno busca cuando se sienta frente a la pantalla con ganas de algo que realmente enganche: una historia sólida, un elenco que no falla y una construcción narrativa que no suelta al espectador ni en los momentos más quietos.
¿De qué trata? De Lily, una chica de 17 años que es secuestrada por alguien de su entorno más cercano: un maestro en quien confiaba plenamente. Lo que sigue no es un thriller de persecuciones ni de golpes de efecto. Son cinco años de cautiverio, encierro y abuso en un sótano. Y cuando finalmente logra escapar y volver a su casa, la historia recién empieza. Porque el regreso no es un final feliz; es el comienzo de una reconstrucción brutal, tanto para ella como para su familia, que debe aprender a procesar algo para lo que nadie está preparado.
El reparto es, en pocas palabras, impecable. Alfie Allen —sí, el mismo que marcó a fuego su personaje en 'Game of Thrones'— encabeza la lista junto a Jill Halfpenny, Tallulah Evans, Delphi Evans, Vikash Bhai, Niamh Walsh y Levi Brown. Cada uno aporta capas, matices, y ninguno parece estar ahí de relleno.
La miniserie de Paramount+ con seis episodios intensos
Ahora bien, lo más llamativo no es solo la trama sino la forma en que la crítica internacional la recibió. Porque en un medio donde las opiniones suelen dividirse, "Joven secuestrada" logró algo poco frecuente: unanimidad total, y para bien.
Lucy Mangan, desde las páginas de The Guardian, no escatimó en elogios: "Esta historia de una familia que se enfrenta al secuestro de su hija es un thriller psicológicamente complejo y profundamente cautivador, que está por encima del resto". Una definición que, dicho sea de paso, resume mejor que cualquier sinopsis oficial lo que uno va a encontrar al darle play.
Por su parte, Janet A. Leigh de Digital Spy la catalogó como "nuevo thriller psicológico al estilo de 'The Missing', imprescindible y con un reparto de lujo". La comparación con "The Missing" no es menor: esa serie británica es considerada una de las mejores del género en los últimos años, así que la referencia habla por sí sola.
Desde Decider, Joel Keller apuntó algo que vale la pena destacar porque toca un punto clave del streaming actual: "'Girl Taken' construye su tensión de una manera directa, no a través de engaños o información retenida, y eso es un bien escaso en la televisión en streaming en estos días". Tiene razón, y es un detalle que cualquier espectador que ya esté cansado de los giros forzados va a agradecer desde el primer episodio.
Y ahí está la clave. "Joven secuestrada" no busca el sobresalto fácil. No necesita música estridente ni montajes frenéticos para generar incomodidad. Lo hace desde adentro, desde los silencios, desde las miradas, desde lo que no se dice pero se siente en cada escena. Así que, si todavía no la viste, esta es la señal que estabas esperando.
