La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio

Lucy Mangan, desde las páginas de The Guardian, no escatimó en elogios: "Esta historia de una familia que se enfrenta al secuestro de su hija es un thriller psicológicamente complejo y profundamente cautivador, que está por encima del resto". Una definición que, dicho sea de paso, resume mejor que cualquier sinopsis oficial lo que uno va a encontrar al darle play.

Por su parte, Janet A. Leigh de Digital Spy la catalogó como "nuevo thriller psicológico al estilo de 'The Missing', imprescindible y con un reparto de lujo". La comparación con "The Missing" no es menor: esa serie británica es considerada una de las mejores del género en los últimos años, así que la referencia habla por sí sola.

Desde Decider, Joel Keller apuntó algo que vale la pena destacar porque toca un punto clave del streaming actual: "'Girl Taken' construye su tensión de una manera directa, no a través de engaños o información retenida, y eso es un bien escaso en la televisión en streaming en estos días". Tiene razón, y es un detalle que cualquier espectador que ya esté cansado de los giros forzados va a agradecer desde el primer episodio.

image "Joven secuestrada", disponible en Paramount+.

Y ahí está la clave. "Joven secuestrada" no busca el sobresalto fácil. No necesita música estridente ni montajes frenéticos para generar incomodidad. Lo hace desde adentro, desde los silencios, desde las miradas, desde lo que no se dice pero se siente en cada escena. Así que, si todavía no la viste, esta es la señal que estabas esperando.

