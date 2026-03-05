Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

Ahora bien, la crítica, que rara vez se pone de acuerdo en nada, esta vez fue casi unánime. Angie Han de The Hollywood Reporter escribió que la producción " Es honesta e incluso, admitámoslo, cercana. Escarba en el corazón de tus deseos más profundos, confróntate, y encontrarás nada más y nada menos que tu propia cara mirándote fijamente". Fuerte, ¿no? Pero es que la serie te hace exactamente eso: te coloca frente a algo que preferirías no mirar tan de cerca.

Desde las páginas de The Guardian, Lucy Mangan fue todavía más contundente y le otorgó el puntaje perfecto, cinco estrellas, al tiempo que aseguró que "Rachel Weisz está inquebrantablemente brillante en una serie de televisión que admirarás durante años".

Ben Dowell de The Times sumó otra perspectiva igual de interesante: "Se inclina hacia la obsesión del personaje principal y nos hace casi cómplices de maneras que se sienten traviesas, adultas y sofisticadas. Bastante raro para un programa de Netflix en estos días, pero enormemente bienvenido". Ahí está la clave. En un catálogo que muchas veces apuesta a lo seguro, "Vladimir" se anima a incomodar, a generar preguntas, a hacerte sentir un poco culpable de estar disfrutando tanto.

image "Vladimir", disponible en Netflix.

Por lo tanto, si para este fin de semana todavía no organizaste ningún plan, acá tenés uno. "Vladimir" ya está disponible en Netflix, esperándote. Y una vez que empieces, el primer capítulo va a hacer el resto del trabajo.

