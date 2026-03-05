Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

¿De qué va todo esto? La historia arranca con una mujer que, a priori, lo tiene todo más o menos en orden: escritora, profesora universitaria, esposa, madre. Una vida construida. Pero entonces aparece Vladimir, su nuevo colega, y con él llega algo que ella no supo ni quiso frenar a tiempo.
Lo que comienza como una fascinación va creciendo, mutando, desbordándose, hasta que los límites entre lo que se puede y lo que se desea se vuelven completamente irreconocibles. Los secretos se apilan. El mundo que había levantado empieza a agrietarse. Y ella, lejos de retroceder, decide arriesgarlo todo.
La miniserie se apoya en la novela homónima de Julia May Jonas, un texto que ya había generado revuelo por su mirada descarnada sobre la obsesión femenina en la mediana edad. Pero lo que en papel podía leerse como literatura de alto voltaje, en pantalla se convierte en algo aún más visceral. Ocho episodios de aproximadamente media hora cada uno: compactos, sin relleno y sin respiro.
La nueva miniserie de Netflix que la crítica llenó de elogios
El elenco que sostiene todo esto es de primer nivel. Rachel Weisz encabeza el reparto junto a Leo Woodall, John Slattery, Jessica Henwick, Ellen Robertson y Matt Walsh, entre otros. La clasificación es para mayores de 16 años, y eso ya dice bastante: sexo, lenguaje crudo y referencias a violencia sexual forman parte del paisaje. No es una serie para mirar distraído, ni con niños.
Ahora bien, la crítica, que rara vez se pone de acuerdo en nada, esta vez fue casi unánime. Angie Han de The Hollywood Reporter escribió que la producción " Es honesta e incluso, admitámoslo, cercana. Escarba en el corazón de tus deseos más profundos, confróntate, y encontrarás nada más y nada menos que tu propia cara mirándote fijamente". Fuerte, ¿no? Pero es que la serie te hace exactamente eso: te coloca frente a algo que preferirías no mirar tan de cerca.
Desde las páginas de The Guardian, Lucy Mangan fue todavía más contundente y le otorgó el puntaje perfecto, cinco estrellas, al tiempo que aseguró que "Rachel Weisz está inquebrantablemente brillante en una serie de televisión que admirarás durante años".
Ben Dowell de The Times sumó otra perspectiva igual de interesante: "Se inclina hacia la obsesión del personaje principal y nos hace casi cómplices de maneras que se sienten traviesas, adultas y sofisticadas. Bastante raro para un programa de Netflix en estos días, pero enormemente bienvenido". Ahí está la clave. En un catálogo que muchas veces apuesta a lo seguro, "Vladimir" se anima a incomodar, a generar preguntas, a hacerte sentir un poco culpable de estar disfrutando tanto.
Por lo tanto, si para este fin de semana todavía no organizaste ningún plan, acá tenés uno. "Vladimir" ya está disponible en Netflix, esperándote. Y una vez que empieces, el primer capítulo va a hacer el resto del trabajo.
