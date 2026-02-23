La plataforma más famosa del mundo estrenó una miniserie que está causando furor y muchísima curiosidad. Netflix incluyó en su catálogo una producción que mezcla una historia intensa, fuerte y que te mantiene atrapado desde el primer episodio. Es de esas producciones que no vas a poder dejar de ver.
IMPERDIBLE
Netflix tiene la miniserie de 9 capítulos que nadie se quiere perder
Netflix estrenó recientemente la nueva miniserie que te va a mantener ocupado por varias horas. Un éxito asegurado.
A lo largo de sus 9 capítulos esta miniserie te va envolviendo en una historia lleno de obsesión, amor y dramatismo. La misma se encuentra ambientada en los años 70 y por esa razón se convirtió en un respiro de aire fresco en la plataforma.
La nueva miniserie que triunfa en Netflix
Con sus 9 episodios se puede decir que esta producción ya está causando sensación en Netflix. La misma se inspira en una famosa novela de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura. Está muy bien lograda y ya tiene muchísimas críticas positivas.
La serie se llama El museo de la inocencia y logra introducir al espectador en la atmósfera del momento tanto en el plano social como visual. La misma se trata de un empresario muy adinerado que se compromete con una mujer de su misma clase. Sin embargo, todo cambia cuando aparece alguien inesperado.
Kemal se siente atraído por otra mujer, pero el gran problema es que se trata de una joven humilde con la cual no podría vincularse. La miniserie se centra en la Estambul de los años 70 y esta relación secreta pronto se convierte en una relación llena de obsesión, clases sociales cruzadas, drama y romance.
——————————
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado
La miniserie de solo 6 episodios que nadie puede pausar en Netflix
La miniserie de 6 episodios que rompe con todo lo que creías del género
La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total