Santiago del Moro reveló detalles del nuevo Gran Hermano y confirmó: "Va a haber famosos"

Telefe busca mantener la hegemonía con Gran Hermano: Generación dorada

El formato más exitoso de la televisión argentina ya tiene fecha confirmada para su regreso por la pantalla de Telefe. Gran Hermano: Generación dorada será la nueva edición que promete renovar el formato con una casa completamente distinta y una estrategia pensada para reconquistar al público masivo.

La apuesta del canal busca recuperar el impacto cultural que convirtió al ciclo en un fenómeno nacional. Luego de varias semanas de rumores, la señal aguarda por el debut a 25 años de su estreno en el país, el programa se mantiene como uno de los pilares del prime time y una pieza clave dentro de la grilla anual.

En esta oportunidad, el canal de las pelotas apunta a actualizar el clásico encierro frente a los nuevos consumos digitales. Aunque se conservarán los pilares históricos del certamen, se incorporarán dinámicas renovadas, desafíos inesperados y un diseño de casa pensado para potenciar tanto la convivencia como el conflicto.

Además, la temporada tendrá una fuerte presencia en plataformas digitales, con mayor contenido en streaming y redes sociales. El rol del conductor Santiago del Moro será central para acompañar una edición que aspira a instalarse nuevamente como el gran tema de conversación del año y reafirmar la vigencia del formato en la televisión argentina.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink

Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer

Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"