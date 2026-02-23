Finalmente a partir de las 22:15 horas comenzará Gran Hermano: Generación dorada por medio de la pantalla de Telefe y Santiago del Moro aprovechó los momentos previos para brindar detalles de lo que será el nuevo formato del reconocido ciclo televisivo. En diálogo con Infama se animó a adelantar que "va a haber famosos".
CALIENTA LOS MOTORES
Santiago del Moro reveló detalles del nuevo Gran Hermano y confirmó: "Va a haber famosos"
De cara al regreso del reconocido reality show por la pantalla de Telefe, el conductor Santiago al respecto de cómo será el formato del renovado Gran Hermano.
De todos modos, aclaró que no será "la casa de los famosos" porque sino "la gente espera que sean todos famosos". "El programa cumple 25 años y es la primera vez que Gran Hermano tiene la potestad de invitar a gente a participar a las pruebas del casting para ver quien tiene verdaderamente ganas de entrar", explicó.
Sobre cómo se encuentra de cara al regreso, admitió: "Estoy como concentrado. Enfocado estoy. Pero bueno, duermo mal a la noche. Estoy con ganas de salir". Asimismo, reveló que la gala en la que darán a conocer a los nuevos ingresantes será lunes y martes debido a la gran cantidad de personas que formarán parte del juego.
Con respecto a Andrea del Boca que circuló que será una de las concursantes, el conductor prefirió no confirmarlo aunque respondió: "¿Estará? Puede ser. Qué se yo". "A mí me gustaría que este", sumó posteriormente insinuando que probablemente la actriz sea de la partida.
Telefe busca mantener la hegemonía con Gran Hermano: Generación dorada
El formato más exitoso de la televisión argentina ya tiene fecha confirmada para su regreso por la pantalla de Telefe. Gran Hermano: Generación dorada será la nueva edición que promete renovar el formato con una casa completamente distinta y una estrategia pensada para reconquistar al público masivo.
La apuesta del canal busca recuperar el impacto cultural que convirtió al ciclo en un fenómeno nacional. Luego de varias semanas de rumores, la señal aguarda por el debut a 25 años de su estreno en el país, el programa se mantiene como uno de los pilares del prime time y una pieza clave dentro de la grilla anual.
En esta oportunidad, el canal de las pelotas apunta a actualizar el clásico encierro frente a los nuevos consumos digitales. Aunque se conservarán los pilares históricos del certamen, se incorporarán dinámicas renovadas, desafíos inesperados y un diseño de casa pensado para potenciar tanto la convivencia como el conflicto.
Además, la temporada tendrá una fuerte presencia en plataformas digitales, con mayor contenido en streaming y redes sociales. El rol del conductor Santiago del Moro será central para acompañar una edición que aspira a instalarse nuevamente como el gran tema de conversación del año y reafirmar la vigencia del formato en la televisión argentina.
