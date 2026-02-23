El preacuerdo del Cholo Simeone con el Inter que sacude al Atlético de Madrid

En paralelo, el Inter de Milán lidera la Serie A con amplia ventaja sobre el Milan y mantiene aspiraciones europeas, aunque también arrastra tropiezos recientes que dejaron interrogantes. Tras la salida de Simone Inzaghi, el club apostó por Cristian Chivu, hombre de la casa, pero en Italia no descartan movimientos si el proyecto deportivo busca un salto mayor. En ese escenario, el nombre de Diego Simeone siempre seduce por historia y peso específico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Benito___/status/2025886308715876665?s=20&partner=&hide_thread=false El Cholo Simeone es el segundo entrenador q más ha gastado en la historia del fútbol. 2 Ligas y 0 Champions en 14 años



Todo lo demás q os cuenten es relato y propaganda pic.twitter.com/ZC9OkqUR2D — Benito (@_Benito___) February 23, 2026

La versión, naturalmente, debe leerse con prudencia. Sin embargo, tampoco resulta descabellada en un contexto en el que el grupo Apollo ha invertido cifras millonarias en refuerzos como Ademola Lookman, Álex Baena o David Hancko, elevando la vara competitiva del proyecto. El discurso del “equipo que compite con menos” pierde fuerza cuando el mercado refleja otra realidad. La era Simeone es histórica, pero todo ciclo, incluso el más exitoso, termina enfrentando su punto de inflexión.

El mercado avanza mientras el futuro del banquillo se debate

Mientras el foco mediático se posa sobre el futuro de Diego Simeone, en el Atlético de Madrid la planificación no se detiene. La dirigencia ya trabaja en el próximo salto competitivo con el respaldo del grupo Apollo, decidido a sostener la inversión iniciada en los últimos mercados.

En Urgente24 revelamos el nombre que seduce puertas adentro y que encaja en el nuevo perfil que busca el club: juventud, proyección y gol sin perder intensidad competitiva. El objetivo es reforzar la delantera pensando en el verano, independientemente de cómo se resuelva el debate sobre el entrenador.

Se trata de Joaquín Panichelli, atacante del Racing de Estrasburgo, con pasado en Alavés y Mirandés y reciente convocatoria a la Selección Argentina. A sus 23 años acumula 12 goles en 22 partidos en la Ligue 1 y ofrece un perfil híbrido: puede jugar de espaldas, atacar el área y asociarse fuera de ella, características que encajan en los esquemas que el cuerpo técnico suele alternar.

Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli, la apuesta de mercado que ya analiza Cholo Simeone para el verano.

Con contrato hasta 2030 y bajo la órbita del grupo BlueCo, propietario también del Chelsea, su situación de mercado obliga a actuar con rapidez. En un contexto donde las inversiones recientes elevan la exigencia deportiva, el mensaje es claro: el proyecto continúa moviéndose, más allá de cualquier especulación sobre el banquillo.

------------------------

+ EN GOLAZO24

Josema Giménez acordó su salida del Atlético de Madrid en verano y Boca aparece en escena

Julián Álvarez ya está entre los 8 argentinos con más goles en Champions League

Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis

Marcelo Weigandt se volvió viral en Boca Juniors por un insólito motivo

El gesto de Adam Bareiro contra River tras cerrarse su pase a Boca