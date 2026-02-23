Momentos de incertidumbre, de cambios y también de inversión: el Atlético de Madrid vuelve a vivir una novela en los despachos del Metropolitano. Esta vez, el foco está puesto en el futuro de Diego Simeone, cuyo nombre vuelve a ser vinculado con Italia.
El preacuerdo del Cholo Simeone con el Inter que sacude al Atlético de Madrid
Sin importar la victoria ante el Barça, el irregular año del Atlético reaviva rumores que vinculan a Simeone con el Inter.
Hace meses que el técnico argentino aparece en el centro del debate tras más de una década de éxitos en el club. Tiene contrato hasta 2027 y, si lo cumple, alcanzará los 16 años al frente del equipo. Sin embargo, su continuidad, defendida por la dirigencia pero discutida por parte del entorno, vuelve a ponerse bajo la lupa en un contexto marcado por la reciente entrada del grupo Apollo en la estructura accionaria, un escenario que podría acelerar decisiones de cara al cierre de temporada.
En ese clima institucional, las dudas también encuentran reflejo en lo deportivo. Simeone atraviesa uno de los momentos más sensibles de su ciclo: tras una temporada pasada que tuvo tramos de alto nivel pero terminó diluyéndose con eliminaciones decisivas en Champions League, Copa del Rey y LaLiga, el inicio de la actual fue irregular y recién ahora el equipo comienza a reaccionar. En ese contexto, y sin importar la reciente victoria ante el FC Barcelona, el debate sobre su continuidad vuelve a escena y aparece un nuevo actor: el Inter de Milán, que según distintas versiones ya habría iniciado contactos con el ex entrenador de Racing y River.
La versión que sacudió el tablero
La información fue revelada en el programa El Chiringuito de Jugones por el periodista José Manuel Estrada, quien afirmó de manera textual: “El Cholo tiene preacuerdo con el Inter de Milán”. La frase, lanzada sin mayores precisiones, impactó de lleno en el presente de ambos clubes y reactivó un rumor que, aunque debe tomarse con cautela, encuentra contexto.
Del lado del Atlético de Madrid, el equipo marcha cuarto en La Liga y viene de una victoria 4-2 ante el Espanyol, tras la dura caída previa frente al Rayo Vallecano. En Champions se juega un cruce determinante ante el Brujas, mientras que el 3 de marzo disputará la vuelta de semifinales de Copa del Rey en el Spotify Camp Nou, el único título que hoy aparece como opción concreta. El calendario inmediato asoma decisivo y puede marcar el pulso de cualquier decisión estructural.
En paralelo, el Inter de Milán lidera la Serie A con amplia ventaja sobre el Milan y mantiene aspiraciones europeas, aunque también arrastra tropiezos recientes que dejaron interrogantes. Tras la salida de Simone Inzaghi, el club apostó por Cristian Chivu, hombre de la casa, pero en Italia no descartan movimientos si el proyecto deportivo busca un salto mayor. En ese escenario, el nombre de Diego Simeone siempre seduce por historia y peso específico.
La versión, naturalmente, debe leerse con prudencia. Sin embargo, tampoco resulta descabellada en un contexto en el que el grupo Apollo ha invertido cifras millonarias en refuerzos como Ademola Lookman, Álex Baena o David Hancko, elevando la vara competitiva del proyecto. El discurso del “equipo que compite con menos” pierde fuerza cuando el mercado refleja otra realidad. La era Simeone es histórica, pero todo ciclo, incluso el más exitoso, termina enfrentando su punto de inflexión.
El mercado avanza mientras el futuro del banquillo se debate
Mientras el foco mediático se posa sobre el futuro de Diego Simeone, en el Atlético de Madrid la planificación no se detiene. La dirigencia ya trabaja en el próximo salto competitivo con el respaldo del grupo Apollo, decidido a sostener la inversión iniciada en los últimos mercados.
En Urgente24 revelamos el nombre que seduce puertas adentro y que encaja en el nuevo perfil que busca el club: juventud, proyección y gol sin perder intensidad competitiva. El objetivo es reforzar la delantera pensando en el verano, independientemente de cómo se resuelva el debate sobre el entrenador.
Se trata de Joaquín Panichelli, atacante del Racing de Estrasburgo, con pasado en Alavés y Mirandés y reciente convocatoria a la Selección Argentina. A sus 23 años acumula 12 goles en 22 partidos en la Ligue 1 y ofrece un perfil híbrido: puede jugar de espaldas, atacar el área y asociarse fuera de ella, características que encajan en los esquemas que el cuerpo técnico suele alternar.
Con contrato hasta 2030 y bajo la órbita del grupo BlueCo, propietario también del Chelsea, su situación de mercado obliga a actuar con rapidez. En un contexto donde las inversiones recientes elevan la exigencia deportiva, el mensaje es claro: el proyecto continúa moviéndose, más allá de cualquier especulación sobre el banquillo.
