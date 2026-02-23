Chiqui Tapia y Pablo Toviggino nuevamente en el ojo de la tormenta

El Guapo jugó ante Platense el sábado 21 de febrero y, a los ocho minutos, Franco Zapiola abrió el marcador y puso el 1-0. Sin embargo, Hernán Mastrángelo decidió anular el tanto por offside de Guido Mainero, quien, si bien se encontraba en posición adelantada, tuvo una participación discutida en la jugada.

GOL ANULADO A PLATENSE POR OFFSIDE



Franco Zapiola abrió el marcador ante Barracas Central, pero el árbitro consideró que estaba fuera de juego.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

Un nuevo tuit "amenazante" de Pablo Toviggino

Pablo Toviggino también fue protagonista del fin de semana por una nueva respuesta en redes sociales, en esta ocasión dirigida a la cuenta oficial de Atlético Tucumán.

El club presidido por Mario Leito publicó un comunicado en el que anunció que elevará un reclamo a la AFA por el arbitraje en el partido frente a Instituto.

“Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza”, señaló la institución.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino citó ese mensaje en X y respondió: “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El presidente de la institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes. Va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol. Jamás olvidar: el que más pide se… primero. Nos vemos pronto!!!”.

Algunos interpretaron estas palabras como una advertencia de Toviggino hacia el conjunto tucumano, por lo que ahora la atención estará puesta en cómo serán los próximos arbitrajes que involucren al equipo del norte.

