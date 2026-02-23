Chiqui Tapia y Pablo Toviggino nuevamente en el ojo de la tormenta

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ocupan desde hace tiempo los principales cargos en la AFA y, tras un fin de semana cargado de fútbol argentino, quedaron en el centro de la escena por distintas cuestiones deportivas y por algunos episodios ocurridos fuera del campo de juego.
La conducción de AFA, con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino a la cabeza, nuevamente en el ojo de la tormenta luego de un fin de semana de fútbol.
Ya sea por situaciones vinculadas a Barracas Central, por la televisación del ascenso o por un nuevo mensaje en redes sociales del tesorero de la Casa Madre del fútbol argentino, dirigido a Atlético Tucumán, numerosas miradas apuntaron hacia Tapia y Toviggino.
Chiqui Tapia en el ojo de la tormenta
El tema de la televisación del ascenso viene ocupando un lugar central en la agenda desde hace varias semanas y este fin de semana muchos cuestionaron lo ocurrido durante la transmisión de San Martín de San Juan vs. Güemes por LFP Play.
En un momento del encuentro, la pantalla se puso en negro y, según indicaba un graph, salió Susana Giménez para que ingresara Genaro Rossi, con la particularidad de que este último es, en realidad, jugador de Estudiantes de Buenos Aires.
Esto no fue lo único que llamó la atención en un fin de semana repleto de fútbol argentino. Algunos también volvieron a mirar con recelo el arbitraje en un partido de Barracas Central.
El Guapo jugó ante Platense el sábado 21 de febrero y, a los ocho minutos, Franco Zapiola abrió el marcador y puso el 1-0. Sin embargo, Hernán Mastrángelo decidió anular el tanto por offside de Guido Mainero, quien, si bien se encontraba en posición adelantada, tuvo una participación discutida en la jugada.
Un nuevo tuit "amenazante" de Pablo Toviggino
Pablo Toviggino también fue protagonista del fin de semana por una nueva respuesta en redes sociales, en esta ocasión dirigida a la cuenta oficial de Atlético Tucumán.
El club presidido por Mario Leito publicó un comunicado en el que anunció que elevará un reclamo a la AFA por el arbitraje en el partido frente a Instituto.
“Dicha presentación se efectuará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigida contra el árbitro Fernando Espinoza”, señaló la institución.
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino citó ese mensaje en X y respondió: “Qué importante comunicado. Recibido por aquí. El presidente de la institución, el Sr. Mario Leito, seguramente estará presente en el próximo Comité Ejecutivo a realizarse el día lunes. Va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja como una ‘jugada’ de un partido de fútbol. Jamás olvidar: el que más pide se… primero. Nos vemos pronto!!!”.
Algunos interpretaron estas palabras como una advertencia de Toviggino hacia el conjunto tucumano, por lo que ahora la atención estará puesta en cómo serán los próximos arbitrajes que involucren al equipo del norte.
