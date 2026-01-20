Sonríen Chiqui Tapia / Toviggino: La causa por la mansión cambia de juez (otra vez)

doc1690374187

González Charvay había aceptado a fin de año un pedido de Mariano Morán, el abogado de Pantano y Conte, para que la causa pase a su juzgado. Sostuvo que si se investiga un presunto lavado de dinero sobre la compra de la propiedad que está en Pilar debe ser su juzgado el que intervenga. Así, le solicitó la causa a Aguinsky pero éste rechazó desprenderse de la investigación.

El juez sostuvo que no solo investiga el lavado de dinero de la compra sino también el origen de los fondos y que la principal hipótesis es que se usó dinero de la AFA, cuya sede está en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto le corresponde el expediente.

Ante esa discusión, la Cámara le dio la razón a González Charvay: el presunto lavado de dinero fue sobre una propiedad que está en Pilar y ante un delito federal en esa jurisdicción la competencia es del juzgado federal de Campana.

En su fallo, el juez Lugones sumó otro argumento: que la AFA inscribió un cambio de jurisdicción de su sede a la provincia de Buenos Aires. "No puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Futbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires".

El fallo es por ley es, en principio, inapelable por lo que el cambio de juzgado debe ser inmediato. La causa pasará con toda la prueba que se obtuvo en el expediente, además de las medidas de prueba que están ordenadas.

Vale destacar que González Charvay es el juez que recientemente falló en contra del gobierno de Javier Milei por la Ley de Emergencia en Discapacidad, dándole un ultimátum para que implemente la norma.

