Nuevo giro en la causa que investiga la mansión de Villa Rosa (Pilar), que volvió a cambiar de juzgado, tal como pretendían Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino. La Cámara Federal de San Martín ordenó que pase del juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, al juzgado federal de Campana, cuyo magistrado es Adrián González Charvay.
Sonríen Chiqui Tapia / Toviggino: La causa por la mansión cambia de juez (otra vez)
Otro giro en la causa que investiga la mansión de Pilar que, según la CC, podría pertenecer a Chiqui Tapia o Pablo Toviggino: nuevo cambio de juez.
Cabe recordar que la investigación -que se inició por denuncia de la Coalición Cívica, que sospecha que esa propiedad sería de Chiqui Tapia o de Toviggino,- ya había cambiado de juez el 12 de diciembre pasado. En ese momento, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió una disputa de competencia entre dos juzgados -el Federal de Daniel Rafecas y el de Aguinsky-, que entendían que debía ser el otro el que se quede a cargo del expediente, y dispuso que continúe la causa quede a cargo del último.
Pero luego de esa decisión judicial, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, a quienes se investigan como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidieron nuevamente el cambio de juzgado, argumentando que la propiedad está en la localidad bonaerense de Pilar y el juzgado federal que corresponde a esa zona es el de Campana.
Así las cosas, Charvay será el tercer juez de la causa, luego de Rafecas y de Aguinsky, quien ahora deberá remitir toda la causa al juzgado de Campana.
El fallo completo:
González Charvay había aceptado a fin de año un pedido de Mariano Morán, el abogado de Pantano y Conte, para que la causa pase a su juzgado. Sostuvo que si se investiga un presunto lavado de dinero sobre la compra de la propiedad que está en Pilar debe ser su juzgado el que intervenga. Así, le solicitó la causa a Aguinsky pero éste rechazó desprenderse de la investigación.
El juez sostuvo que no solo investiga el lavado de dinero de la compra sino también el origen de los fondos y que la principal hipótesis es que se usó dinero de la AFA, cuya sede está en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto le corresponde el expediente.
Ante esa discusión, la Cámara le dio la razón a González Charvay: el presunto lavado de dinero fue sobre una propiedad que está en Pilar y ante un delito federal en esa jurisdicción la competencia es del juzgado federal de Campana.
En su fallo, el juez Lugones sumó otro argumento: que la AFA inscribió un cambio de jurisdicción de su sede a la provincia de Buenos Aires. "No puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Futbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires".
El fallo es por ley es, en principio, inapelable por lo que el cambio de juzgado debe ser inmediato. La causa pasará con toda la prueba que se obtuvo en el expediente, además de las medidas de prueba que están ordenadas.
Vale destacar que González Charvay es el juez que recientemente falló en contra del gobierno de Javier Milei por la Ley de Emergencia en Discapacidad, dándole un ultimátum para que implemente la norma.
--------------
