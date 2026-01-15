La Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la AFA ya anunció cambios en su programación de partidos. Con el Torneo Apertura 2026 a punto de empezar, ahora cuatro equipos saben que sus horarios inicialmente establecidos para la fecha 1 y la fecha 2 fueron modificados.
(DES)ORGANIZACIÓN
AFA ya anunció cambios para el Torneo Apertura y llovieron burlas a Chiqui Tapia
San Lorenzo vs. Lanús y Racing vs. Rosario Central fueron modificados. Enterate cómo queda la programación del Torneo Apertura 2026 con los nuevos cambios.
Según indicó la Liga Profesional de Fútbol a través de sus redes sociales, San Lorenzo vs. Lanús -por la fecha 1-, y Racing vs. Rosario Central -por la fecha 2-, fueron modificados respecto de su horario original. No de día, solo de horario.
Ahora, la nueva grilla para los dos partidos quedó de la siguiente manera:
- San Lorenzo vs. Lanús se jugará el viernes 23-01 a las 19 hs.
- Racing vs. Rosario Central se jugará el 28-01 a las 19 hs.
"Cuestiones organizativas", las razones del cambio
Desde la LPF únicamente argumentaron "cuestiones organizativas", pero no hay mucha claridad al respecto. Resulta extremadamente llamativo que aparezcan cambios a menos de dos semanas de dar a conocer oficialmente el fixture de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura; sobre todo viniendo de parte de una estructura que tiene en sus pergaminos los coletazos más sorpresivos en la organización de torneos, reglamentos, directivas y varios etcéteras más.
Las burlas en redes sociales hacia Chiqui Tapia y la AFA no tardaron en aparecer. "En la fecha dos anuncian el campeón del torneo", posteó un usuario. "Mamita, qué año nos espera eh", dijo otro. "Empiezan los mamarrachos", añadió otro más. "Chiqui Tapia inútil" y "Chiqui Tapia botón" también se leyeron.
A continuación, así quedaron confirmados entonces los días y horarios para los partidos de la primera y segunda fecha.
Torneo Apertura - Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)-
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Torneo Apertura - Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
19.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B)
+ de Golazo24
2 jugadores de Boca jugarán la Copa Libertadores para otro equipo y hay revuelo
Deslumbró a Di María, lo convocó Scaloni, no hace pie en Europa y deja el Chelsea
Chiquito Romero definió su futuro gracias a Menotti y no es el que todos creen
Russo lo trajo a Boca, San Lorenzo no pagó: denuncia de Instituto por su jugador