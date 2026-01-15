AFA ya anunció cambios para el Torneo Apertura y llovieron burlas a Chiqui Tapia

San Lorenzo vs. Lanús se jugará el viernes 23-01 a las 19 hs.

Racing vs. Rosario Central se jugará el 28-01 a las 19 hs.

"Cuestiones organizativas", las razones del cambio

Desde la LPF únicamente argumentaron "cuestiones organizativas", pero no hay mucha claridad al respecto. Resulta extremadamente llamativo que aparezcan cambios a menos de dos semanas de dar a conocer oficialmente el fixture de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura; sobre todo viniendo de parte de una estructura que tiene en sus pergaminos los coletazos más sorpresivos en la organización de torneos, reglamentos, directivas y varios etcéteras más.