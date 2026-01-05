Ni Boca ni River ni Racing: Argentinos Juniors, el gran candidato de 2026

2025_11_MG_92002-scaled Argentinos jugó mejor que Boca, pero el Xeneize fue más efectivo FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

El resultado, sin embargo, fue a favor de Boca. Ganó 1-0, con un estilo pragmático y reactivo. Hizo muy bien su tarea defensiva, y golpeó cuando pudo hacerlo. Ganó con jerarquía y temperamento. Al rival, a pesar de su predominancia, le faltó ser más efectivo.

El mantra de la posesión: por qué Argentinos Juniors no negocia su esencia

Y la falta de efectividad en el fútbol se paga caro. Dado que este deporte no siempre es amigo de los 'merecimientos', atenerse a la fluidez del juego no es suficiente si eso no se traduce en goles. De hecho, el Torneo Clausura tuvo al Bicho con una cuota goleadora baja en relación a sus competidores.

Pero no negoció su esencia. "Encontramos una identidad de juego, desarrollamos durante todo el año una misma forma de jugar en cualquier cancha y es muy meritorio", dijo en el balance Nicolás Diez, entrenador del Bicho, un hombre de la casa al que la dirigencia fue a buscar a fines de 2024 para liderar un proyecto conectado con las entrañas del club: pelota al piso, asociación entre las partes, protagonismo, piezas juntas.

Nicolás Diez construyó su equipo con futbolistas de buen pie y alineó a sus dirigidos detrás de una misma idea. Ambiciosa, compleja, pero sostenible en el tiempo. Se explica en su 2025, que lo tuvo como candidato en las tres competencias que disputó.

2025_07_250713850-scaled Nicolás Diez hizo las Inferiores como futbolista en La Paternal FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

En el Torneo Apertura, clasificó primero del Grupo A. Luego cayó demasiado pronto ante San Lorenzo, pero podría haber llegado lejos sin ningún tipo de problemas. Lo hizo, en efecto, en el Torneo Clausura, y aunque 'mereció ganar' contra Boca en semis, se fue derrotado.

Algo similar ocurrió en la Copa Argentina, donde llegó hasta la final y cayó ante Independiente Rivadavia.

Los traspiés en el camino hacia los títulos lo dejaron sin nada entre manos, pero su gran trabajo a lo largo de 2025 quedó registrado y archivado en la Tabla Anual, que contempla los puntos cosechados en el año. Finalizó tercero, detrás de Boca y Rosario Central -y así se ganó el boleto al repechaje de la Copa Libertadores 2026-.

Argentinos Juniors reunió futbolistas de buen pie y que tuvo en el centro del campo a sus mayores fundamentos: López Muñoz y Lescano como motores creativos; el equilibrio de Fattori; la mixtura de Oroz; la capacidad de Molina para entender cómo asociarse y no ser solo un delantero; la amplitud de sus laterales; el desequilibrio por fuera.

2025_11_251122740-scaled El Bicho tuvo un buen 2025 y apuesta por un gran 2026 FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA

Para Diez, esa sintonía dentro del campo se trasladó fuera de él. Y viceversa, como un sistema que se retroalimenta a sí mismo. "Logramos tener un gran grupo, lo valoro mucho. Siempre que hablo con algún jugador que pueda llegar al club, le hablo del grupo", dijo.

Las incorporaciones de Enzo Pérez y Gino Infantino: el mediocampo como zona sagrada del proyecto

Con el mediocampo como zona sagrada, los dos principales refuerzo del Bicho en este mercado de pases han sido perfiles que allí se desenvuelven: Gino Infantino y Enzo Pérez.

Dos incorporaciones que pueden complementar bien las necesidades de un equipo que peleará distintos frentes en 2026, y lo hará ya con la meta de coronar.

El ex River aportará equilibrio desde lo futbolístico, pero liderazgo y madurez desde lo humano. Hay que ver qué planea el DT en un potencial complemento como Fattori, amo y señor del círculo central, pero la experiencia de Pérez -de 39 años- es un valioso activo que Argentinos Juniors, hasta ahora, no tenía.

"Ojalá Enzo Pérez tome la decisión de sumarse": el club que quiere al ex River A sus 39 años, Pérez cerró su ciclo en el Millonario y llegó a La Paternal Foto NA: PRENSA RIVER

Infantino es una apuesta. Una búsqueda por recuperar al joven de 22 años que surgió de Rosario Central, jugó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina en 2023, pero desde que se fue a la Fiorentina perdió rodaje. El conjunto italiano lo cedió al Al Ain, de Arabia Saudita, y ahora se lo presta al Bicho hasta diciembre.

Infantino, mediocampista, puede ser la pieza que rompa hacia el área con verticalidad y potencia, para ofrecer profundidad en medio de la horizontalidad y sucesión de pases de un equipo que lo tiene como prioridad.

Para el entrenador, la búsqueda seguirá en encontrar un delantero más que pueda generar competencia en la zona estrictamente ofensiva, pero luego planea detenerse. No quiere tocar mucho el plantel. Ya lo dijo, la idea es mantener la estructura en su mayoría para aprovechar la ventaja de un equipo que ya se conoce y funciona.

El 2026 puede ser el año del Bicho. Tiene con qué. Y es candidato.

