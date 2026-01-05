El arco de River quedó vacío. Insólitamente vacío. Inesperadamente vacío. Tras una compra que nunca tuvo el espacio esperado, Jeremías Ledesma se marchó del Millonario en busca de minutos hacia Rosario Central, al tiempo que Franco Armani, cuyos rendimientos nunca le abrieron la posibilidad a Ledesma de jugar, sufrió un desgarro. ¿Y ahora?
MALA PRAXIS EN EL ARCO
River se quedó sin arquero: el error con Jeremías Ledesma que hoy sale caro
Tras la salida de Jeremías Ledesma a Central y la lesión de Franco Armani, el arco de River quedó vacío. Las dudas sobre una transición que nunca se gestionó.
El fútbol a veces se manifiesta con esos arrestos de injusticia y que no encuentran demasiada lógica. Si Jeremías Ledesma esperó un año y medio para hacerse cargo de los tres palos de River pero la figura de Armani y las decisiones de Marcelo Gallardo lo imposibilitaron, el comienzo de 2026 parecía ser su momento.
En plena pretemporada en San Martín de los Andes, el arquero campeón del Mundo sufrió un pinchazo en el gemelo y, aunque no está confirmada la lesión, lo más probable es que sea un desagarro. Cuanto menos, una distensión. En cualquier caso, es posible proyectar alrededor de un mes. Eso significa que se perderá, probablemente, los primeros partidos del Torneo Apertura -que inicia a fines de enero-. Y eso habría significado que Jeremías Ledesma se hiciera cargo del arco como titular.
La ironía del destino: Armani se lesiona justo cuando Jeremías Ledesma arma las valijas
Ledesma, sin embargo, ya tenía todo acordado con Rosario Central. El guardameta de 32 años se va cedido a Rosario Central, club que lo vio nacer y del cual es hincha. Allí, bajo la conducción de Jorge Almirón, tendrá el duro desafío de pelearle el puesto a un histórico Canalla: Jorge 'Fatura' Broun, que a sus 39 años acaba de renovar hasta fines de 2026.
El longevo arquero parece estar en el ocaso de su carrera, pero la extensión de su vínculo hace pensar, cuanto menos, que Ledesma no llega para ser titular indiscutido. Eso sí: para irse de River, ya que se marcha en busca de minutos, alguna certeza desde el Arroyito le deben haber ofrecido: va a jugar.
Acumuló pocos en River. Apenas 7 partidos desde su llegada a mediados de 2024, todavía con Martín Demichelis como entrenador. Quizás ese haya sido el puntapié inicial de su poco rodaje: a los pocos meses llegó Gallardo, y si Demichelis tenía planes con Ledesma, entonces esos planes quedaron en stand by.
Crónica de una transición fallida: ¿Por qué Gallardo nunca confió en Ledesma?
Para Gallardo, evidentemente, Armani nunca estuvo en duda. Sobre todo teniendo en cuenta el flojísimo 2025 del Millonario; en un equipo que ofreció pocas certezas, el 'Pulpo' fue una garantía debajo del arco. Aun alternando con partidos de bajo nivel, Armani fue uno de los más regulares a lo largo del año.
Fue el referente que, desde la experiencia, buscó sostener a un vestuario alicaído, sin confianza y sin respuestas. En ese marco, Armani fue muy importante.
Cabe la pregunta, no obstante, de si River gestionó correctamente la transición del arco Millonario. El plan de Demichelis, quizás, era contar con Ledesma para, paulatinamente, darle salida al campeón del Mundo. Proveniente del Cádiz de España -donde era titular- el joven Ledesma dejaba una de las mejores ligas del mundo para buscar adueñarse de los tres palos de Núñez.
¿Qué sucedió en esa no transición? El club realizó un trabajo de búsqueda del perfil para el arco, pagó por él y prácticamente no lo utilizó. ¿No era el mal 2025 una oportunidad para darle minutos? ¿No era la oportunidad de facilitar el paso de mando de un arquero que transita los últimos años de su carrera hacia uno más joven, todavía en actividad y llegado de Europa?
"No fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocaba, siempre siendo profesional. Entiendo que no les haya dado a la gente o a la institución los minutos que deseaba en el momento que me compraron. Pero lo que pasó, pasó", dijo el ahora refuerzo de Rosario Central, que se marchó a préstamo por un año.
"Siempre aprendo de todos mis colegas, de mis superiores, de los más chicos también. El fútbol es una constante. Me llevo muchos amigos, le deseo lo mejor al club porque se portó muy bien conmigo. Me llevo mucho aprendizaje y mucho cariño", añadió.
¿Y ahora? El arco vacío y una búsqueda que debe empezar de cero
En un desafortunado devenir, ahora Armani se lesionó. Y Ledesma se fue. Y se quedó sin esa jerarquía bajo los tres palos. Por si fuera poco, Ezequiel Centurión -que volvió de su préstamo de Independiente Rivadavia-, todavía se recupera de una fractura en la mano. ¿Y ahora?
River debe volver a hacer un trabajo de búsqueda de un nuevo arquero, a menos que quiera mantener a Centurión como segunda posibilidad, a la espera de que regrese Armani. El otro problema es que desde la Lepra mendocina quieren repatriar a Centurión, que fue su arquero campeón de Copa Argentina en 2025.
La transición que nunca sucedió, hoy, a River, le está saliendo caro.
+ de Golazo24
En ESPN revelaron una noticia que generará malestar en Independiente
Nadie en Boca puede entender la historia de Instagram de Marino Hinestroza
Fabrizio Romano reveló quién podría ser el nuevo DT del Manchester United
Edinson Cavani nuevamente en el centro de la polémica en Boca Juniors