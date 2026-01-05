River se quedó sin arquero: el error con Jeremías Ledesma que hoy sale caro

Gallardo y un silencio estruendoso: por qué pidió a los referentes que hablen por él Marcelo Gallardo, entrenador Millonario Foto NA/Juan Foglia

Acumuló pocos en River. Apenas 7 partidos desde su llegada a mediados de 2024, todavía con Martín Demichelis como entrenador. Quizás ese haya sido el puntapié inicial de su poco rodaje: a los pocos meses llegó Gallardo, y si Demichelis tenía planes con Ledesma, entonces esos planes quedaron en stand by.

Crónica de una transición fallida: ¿Por qué Gallardo nunca confió en Ledesma?

Para Gallardo, evidentemente, Armani nunca estuvo en duda. Sobre todo teniendo en cuenta el flojísimo 2025 del Millonario; en un equipo que ofreció pocas certezas, el 'Pulpo' fue una garantía debajo del arco. Aun alternando con partidos de bajo nivel, Armani fue uno de los más regulares a lo largo del año.

Fue el referente que, desde la experiencia, buscó sostener a un vestuario alicaído, sin confianza y sin respuestas. En ese marco, Armani fue muy importante.

Cabe la pregunta, no obstante, de si River gestionó correctamente la transición del arco Millonario. El plan de Demichelis, quizás, era contar con Ledesma para, paulatinamente, darle salida al campeón del Mundo. Proveniente del Cádiz de España -donde era titular- el joven Ledesma dejaba una de las mejores ligas del mundo para buscar adueñarse de los tres palos de Núñez.

Mundial de Clubes: por qué River tendrá que pagar 200 mil euros si sale campeón Jeremías Ledesma, ex Cádiz

¿Qué sucedió en esa no transición? El club realizó un trabajo de búsqueda del perfil para el arco, pagó por él y prácticamente no lo utilizó. ¿No era el mal 2025 una oportunidad para darle minutos? ¿No era la oportunidad de facilitar el paso de mando de un arquero que transita los últimos años de su carrera hacia uno más joven, todavía en actividad y llegado de Europa?

"No fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocaba, siempre siendo profesional. Entiendo que no les haya dado a la gente o a la institución los minutos que deseaba en el momento que me compraron. Pero lo que pasó, pasó", dijo el ahora refuerzo de Rosario Central, que se marchó a préstamo por un año.

"Siempre aprendo de todos mis colegas, de mis superiores, de los más chicos también. El fútbol es una constante. Me llevo muchos amigos, le deseo lo mejor al club porque se portó muy bien conmigo. Me llevo mucho aprendizaje y mucho cariño", añadió.

¿Y ahora? El arco vacío y una búsqueda que debe empezar de cero

En un desafortunado devenir, ahora Armani se lesionó. Y Ledesma se fue. Y se quedó sin esa jerarquía bajo los tres palos. Por si fuera poco, Ezequiel Centurión -que volvió de su préstamo de Independiente Rivadavia-, todavía se recupera de una fractura en la mano. ¿Y ahora?

River debe volver a hacer un trabajo de búsqueda de un nuevo arquero, a menos que quiera mantener a Centurión como segunda posibilidad, a la espera de que regrese Armani. El otro problema es que desde la Lepra mendocina quieren repatriar a Centurión, que fue su arquero campeón de Copa Argentina en 2025.

La transición que nunca sucedió, hoy, a River, le está saliendo caro.

