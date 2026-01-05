En ESPN revelaron una noticia que generará malestar en Independiente

Independiente tuvo un 2025 que puede dividirse en dos etapas bien marcadas: en la primera parte del año mostró un buen nivel y llegó a las semifinales del Torneo Apertura, mientras que en la segunda terminó afuera de todas las competencias e incluso confirmó que no disputará torneos internacionales en 2026.
Desde ESPN aseguraron que hay una noticia que no caerá nada bien entre los hinchas del Rojo y que es seguida de cerca por el entrenador Gustavo Quinteros.
Independiente ya mira el 2026
La segunda parte de 2025 fue tan mala para Independiente que ni siquiera logró un pasaje para disputar la Copa Sudamericana 2026.
El Rojo quedó fuera del certamen continental tras los hechos de violencia ante Universidad de Chile, no consiguió clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y el broche de oro fue no obtener ningún cupo para competencias internacionales.
De todas maneras, de la mano de Gustavo Quinteros y luego de la salida de Julio Vaccari, el equipo comenzó a cosechar mejores resultados, lo que genera cierta ilusión entre los hinchas de cara al año que recién comienza.
Por el momento, el club de Avellaneda no cuenta con refuerzos, aunque sí regresaron algunos jugadores de sus respectivos préstamos.
Baltasar Barcia, David Sayago, Patricio Ostachuk, Ignacio Maestro Puch, Santiago Salle, Agustín Quiroga y Santiago López son algunos de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Quinteros y volverán a salir a otros clubes.
Quien no corre con la misma suerte es Javier Ruiz, que regresó de su préstamo en Barracas Central y sí es considerado por el entrenador.
Desde ESPN revelaron una información que no caerá nada bien entre los hinchas del Rojo.
ESPN y la noticia que "no va a gustar para nada"
Nicolás Brusco, periodista partidario de Independiente en las mañanas de ESPN, reveló una información sobre Javier Ruiz que seguramente genere repercusión.
"Hay una noticia y el hincha de Independiente tiene que estar muy atento. Les anticipo que no les va a gustar para nada: Javier Ruiz no se presentó a entrenar", aseguró.
Gustavo Quinteros había pedido repescar al futbolista, quien se presentó a entrenar el sábado y el domingo, pero este lunes 5 de enero no asistió a la práctica junto a sus compañeros.
"Han intentado contactarlo. La situación es compleja con su representación", agregó Brusco.
Finalmente, el periodista sostuvo que no se anima a asegurar que Ruiz vaya a jugar en Independiente durante 2026. Según informaron Infierno Rojo y TyC Sports, el futbolista estaría presionando para que se concrete su pase a Peñarol de Uruguay o al fútbol de México.
Seguramente habrá novedades en las próximas horas respecto al futuro del jugador.
