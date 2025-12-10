Racing en shock por la inesperada revelación de ESPN sobre Santiago Sosa

Más allá de su presente, ya comienzan a hablarse rumores sobre su futuro, especialmente tras lo dicho en el programa de Luciana Rubinska en ESPN. Por un lado, la conductora de SportsCenter aseguró que Jorge Sampaoli lo considera “ideal” para reforzar Atlético Mineiro y que “no tiene información sobre si, en caso de no ir a Europa, continuaría en Racing”.

Por otro lado, Tomás Dávila, periodista partidario, aclaró: “Santiago Sosa no está a la venta. Si se va, es por la cláusula de rescisión. Desde Racing no quieren saber nada con una venta”.

image

El vínculo del jugador con Racing se extiende hasta diciembre de 2029, y su cláusula de rescisión es de 12 millones de euros netos.

Lo que se le viene a Racing

Sosa seguramente esté presente en la final ante Estudiantes de La Plata del próximo sábado 13 de diciembre.

Dicho encuentro se disputará en Santiago del Estero desde las 21 horas y determinará quién es el campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

La Academia viene de dejar afuera a River, Tigre y Boca Juniors en instancias anteriores mientras que el Pincha hizo lo propio ante Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia.

Da la impresión de que ambos conjuntos están preparados para disputar partidos de estas características.

No es casualidad que son los dos equipos argentinos que más lejos llegaron en Copa Libertadores donde hay duelos de eliminación directa.

