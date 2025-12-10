Racing Club de Gustavo Costas se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras vencer a Boca Juniors en la Bombonera. Si bien la mente del club de Avellaneda está en el cierre del 2025, algunos ya comienzan a hablar del 2026 y en ESPN contaron algo sobre Santiago Sosa que dejará a todos en shock.
Racing en shock por la inesperada revelación de ESPN sobre Santiago Sosa
ESPN hizo una revelación sobre Santiago Sosa que mantiene en shock a todos en Racing Club de Avellaneda.
El ex River Plate es sin dudas uno de los mejores jugadores de la Academia y por eso mismo tiene sentido que varios clubes vayan a la carga por él.
ESPN sobre Santiago Sosa
Santiago Sosa es un futbolista que se ha ganado el cariño de todos los hinchas de Racing y actualmente es nada menos que el capitán del equipo dirigido por Gustavo Costas.
Su regreso a las canchas tras una dura operación —cerca de cuatro horas en quirófano— hizo que los hinchas del club de Avellaneda lo valoren aún más. El ex River ha demostrado no tener miedo a arriesgar su integridad física, despejando de cabeza en los partidos ante el Millonario y Tigre.
Ante Boca Juniors no pudo jugar por suspensión, pero todo indica que Sosa disputará la final ante Estudiantes de La Plata.
Más allá de su presente, ya comienzan a hablarse rumores sobre su futuro, especialmente tras lo dicho en el programa de Luciana Rubinska en ESPN. Por un lado, la conductora de SportsCenter aseguró que Jorge Sampaoli lo considera “ideal” para reforzar Atlético Mineiro y que “no tiene información sobre si, en caso de no ir a Europa, continuaría en Racing”.
Por otro lado, Tomás Dávila, periodista partidario, aclaró: “Santiago Sosa no está a la venta. Si se va, es por la cláusula de rescisión. Desde Racing no quieren saber nada con una venta”.
El vínculo del jugador con Racing se extiende hasta diciembre de 2029, y su cláusula de rescisión es de 12 millones de euros netos.
Lo que se le viene a Racing
Sosa seguramente esté presente en la final ante Estudiantes de La Plata del próximo sábado 13 de diciembre.
Dicho encuentro se disputará en Santiago del Estero desde las 21 horas y determinará quién es el campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino.
La Academia viene de dejar afuera a River, Tigre y Boca Juniors en instancias anteriores mientras que el Pincha hizo lo propio ante Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia.
Da la impresión de que ambos conjuntos están preparados para disputar partidos de estas características.
No es casualidad que son los dos equipos argentinos que más lejos llegaron en Copa Libertadores donde hay duelos de eliminación directa.
