Ayer martes no fue un día más para Boca Juniors y River Plate: el 9 de diciembre se cumplieron siete años de la recordada final de Madrid. Con este tema en el centro de la escena, la discusión se desbordó en TyC Sports entre Horacio Pagani y Guido Glait.
DERRAPÓ
Muy fuerte lo que pasó en TyC Sports con Horacio Pagani: "Sos un pelotudo"
Se pudrió todo en TyC Sports entre Horacio Pagani (Boca Juniors) y Guido Glait (River Plate). Hasta hubo insultos.
En aquella oportunidad, el Millonario venció al Xeneize en la final de la Copa Libertadores de América, un duelo mano a mano que quedó marcado para siempre en la historia del fútbol sudamericano.
Se pudrió en TyC Sports con Horacio Pagani
Horacio Pagani se caracteriza por su estilo particular, y lo que ocurrió ayer, martes 9 de diciembre, en TyC Sports no fue la excepción.
El periodista suele estar al borde del enojo y, cuando algo no le gusta, puede llegar a lanzar insultos. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el programa conducido por Ariel Rodríguez.
Su “contrincante” fue Guido Glait, y la discusión giró en torno a la final de Madrid entre River y Boca, jugada el 9 de diciembre de 2018.
Lo primero fuerte que dijo Pagani, histórico panelista de Estudio Fútbol, fue: “Hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda”.
Glait, conocido también por su estilo directo, intentó provocarlo recordando la historia del Millonario. A eso, Pagani respondió: “Vos sos un pelotudo”.
Glait insistió en que Pagani “es un maleducado”, mientras el periodista continuaba contestando de manera intempestiva.
Entre sus frases más contundentes estuvieron: “Ya me está hinchando los huevos este”, “Conmigo no jodés”, “¿Por qué no me chupás un huevo?” y “Andá a cagar”, siempre recibiendo de Glait la réplica de que se trataba de un comportamiento maleducado.
River y Boca: entre el pasado y el futuro
Sin dudas, el partido del 9 de diciembre de 2018 quedó en la historia grande del fútbol argentino y, por qué no, del deporte en general.
En aquella oportunidad, la victoria fue para River Plate, y la cargada constante hacia Boca Juniors ha sido que “murió en Madrid”.
Desde entonces, ambos equipos lograron llegar una vez más cada uno a la final de la Copa Libertadores, pero ninguno pudo quedarse con el título. De hecho, desde 2018, son los únicos equipos no brasileños que han alcanzado la instancia decisiva del torneo.
Sin embargo, los logros recientes de ambos clubes han sido limitados. En los últimos dos años, el único título conseguido fue la Supercopa Argentina por parte de River, un torneo a partido único. El Xeneize no logró jugar la Copa Libertadores, mientras que el Millonario siempre fue superado por equipos brasileños.
Quizá sea momento de que ambos clubes comiencen a dejar atrás lo sucedido en Madrid, por más relevante que haya sido en su momento.
De cara al futuro, en 2026 Boca jugará la Copa Libertadores, mientras que River disputará la Copa Sudamericana.
+ EN GOLAZO 24
Ilusión total en Boca por Paulo Dybala: "Decisión confirmada"
Deportivo Morón pone la firma con Milo J, el sponsor más disruptivo del Ascenso
Tras 10 años en Boca, Fabra se despidió llorando en su último entrenamiento