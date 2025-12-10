Muy fuerte lo que pasó en TyC Sports con Horacio Pagani: "Sos un pelotudo"

Lo primero fuerte que dijo Pagani, histórico panelista de Estudio Fútbol, fue: “Hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda”.

Glait, conocido también por su estilo directo, intentó provocarlo recordando la historia del Millonario. A eso, Pagani respondió: “Vos sos un pelotudo”.

Glait insistió en que Pagani “es un maleducado”, mientras el periodista continuaba contestando de manera intempestiva.

Entre sus frases más contundentes estuvieron: “Ya me está hinchando los huevos este”, “Conmigo no jodés”, “¿Por qué no me chupás un huevo?” y “Andá a cagar”, siempre recibiendo de Glait la réplica de que se trataba de un comportamiento maleducado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1998579923804381193&partner=&hide_thread=false "Pagani":

Por sus comentarios contra River y su cruce con Guido Glait pic.twitter.com/KhEt3PZnvI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 10, 2025

River y Boca: entre el pasado y el futuro

Sin dudas, el partido del 9 de diciembre de 2018 quedó en la historia grande del fútbol argentino y, por qué no, del deporte en general.

En aquella oportunidad, la victoria fue para River Plate, y la cargada constante hacia Boca Juniors ha sido que “murió en Madrid”.

Desde entonces, ambos equipos lograron llegar una vez más cada uno a la final de la Copa Libertadores, pero ninguno pudo quedarse con el título. De hecho, desde 2018, son los únicos equipos no brasileños que han alcanzado la instancia decisiva del torneo.

Sin embargo, los logros recientes de ambos clubes han sido limitados. En los últimos dos años, el único título conseguido fue la Supercopa Argentina por parte de River, un torneo a partido único. El Xeneize no logró jugar la Copa Libertadores, mientras que el Millonario siempre fue superado por equipos brasileños.

Quizá sea momento de que ambos clubes comiencen a dejar atrás lo sucedido en Madrid, por más relevante que haya sido en su momento.

Embed

De cara al futuro, en 2026 Boca jugará la Copa Libertadores, mientras que River disputará la Copa Sudamericana.

+ EN GOLAZO 24

Ilusión total en Boca por Paulo Dybala: "Decisión confirmada"

Deportivo Morón pone la firma con Milo J, el sponsor más disruptivo del Ascenso

Tras 10 años en Boca, Fabra se despidió llorando en su último entrenamiento