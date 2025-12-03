TyC Sports: El único torneo que transmitirá en 2026

Si bien hay un rumor que corre desde diciembre de 2024 que dice que el que transmitirá la Copa Argentina es Directv, la realidad dice es que cuando el rumor data de tanto tiempo es porque es solo un rumor. Primero dijeron que en 2025 los dejaría de transmitir TyC y ahora dicen lo mismo del 2026. Lo cierto es que, si decidieron cambiar de canal para transmitir la Copa Argentina, AFA lo hubiera comunicado junto con los torneos de ascenso. Además, se quedó sin los partidos de la Selección Argentina y no transmitirá el Mundial 2026.