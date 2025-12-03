TyC Sports: El único torneo que transmitirá en 2026

La crisis del fútbol argentino es grande y en varios ámbitos, uno de ellos es en la televisación, ya que hace unos días estalló la bomba de que AFA le sacaba los derechos de la transmisión oficial a TyC Sports de los torneos de ascenso, la Primera “B” Metro y la Primera Nacional. Estos campeonatos eran transmitidos por la señal del canal y por su canal de streaming (TyC Sports Play) ahora quedó solo con un torneo de fútbol para transmitir.
TyC Sports pasó en un par de décadas de ser el máximo exponente de las transmisiones de fútbol, dueño de todos los derechos de todos los torneos del fútbol argentino a solo tener un torneo que ni si quiera se juega frecuentemente. De transmitir 1º División a solo un campeonato que se juega esporádicamente.
Primero perdió los derechos de los partidos de Primera División en la época de los Kirchner, teniendo que conformarse solo con los torneos de ascenso, y ahora le sacan la Primera Nacional y la Primera “B” (ya había perdido la primera “C” hace un par de años) dejando al canal con una gran crisis. El tema es ahora como hará para transformarse o seguir la línea del fútbol si solo le queda un torneo.
El único campeonato que transmitirá TyC Sports, o que al menos no le sacaron todavía, es la tan querida Copa Argentina. El canal es el dueño de los derechos desde que se retomó el campeonato en 2012. Si bien no hubo una confirmación tampoco salió nada de AFA diciendo lo contrario.
Si bien hay un rumor que corre desde diciembre de 2024 que dice que el que transmitirá la Copa Argentina es Directv, la realidad dice es que cuando el rumor data de tanto tiempo es porque es solo un rumor. Primero dijeron que en 2025 los dejaría de transmitir TyC y ahora dicen lo mismo del 2026. Lo cierto es que, si decidieron cambiar de canal para transmitir la Copa Argentina, AFA lo hubiera comunicado junto con los torneos de ascenso. Además, se quedó sin los partidos de la Selección Argentina y no transmitirá el Mundial 2026.