Necesario: Maximiliano Pullaro recibió el respaldo de un sector clave

"Buenas noticias": Guiño a Maximiliano Pullaro

Entre los empresarios presentes, la recepción fue positiva. Tal es así que, Sergio Casinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región, afirmó que la reunión dejó "buenas noticias" para el sector, sobre todo por las modificaciones en la carga impositiva y los incentivos para tomar personal.

A su vez, Diego Tarling, presidente de la Asociación Santafesina de Centros Comerciales, celebró que el trabajo sostenido en las mesas sectoriales tributarias se traduzca en una reducción de impuestos.

Por su parte, el presidente de CAME y de la AER, Ricardo Diab, subrayó que la propuesta provincial va en sintonía con los pedidos históricos del sector: "Venimos solicitando en el ámbito nacional una reforma impositiva, y también lo hacemos en lo local, reclamando medidas que alivien los costos de funcionamiento y operativos de nuestras empresas".

"Vemos y aplaudimos la iniciativa de esta gestión, que creemos tendrá un impacto positivo. Esperamos seguir por más, pero este es un buen inicio y demuestra que hay un gobierno provincial ocupado por nuestro sector", destacó.

image Ricardo Diab valoró las medidas otorgadas por el Gobierno de Santa Fe.

En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, consideró que la medida es "histórica para el comercio" y fruto de un proceso de diálogo sostenido con cámaras y asociaciones.

A partir de esto, el gobierno provincial reafirmó así su voluntad de seguir trabajando junto al sector privado en políticas públicas que consoliden la competitividad, impulsen la actividad económica y acompañen el desarrollo productivo de Santa Fe.

