Necesario: Maximiliano Pullaro recibió el respaldo de un sector clave

SANTA FE. La administración de Maximiliano Pullaro presentó ante representantes del comercio y los servicios los lineamientos centrales de la Ley Tributaria 2026, iniciativa que ya ingresó a la Legislatura y busca aliviar la carga impositiva, otorgar previsibilidad y fortalecer la competitividad del sector productivo. Respaldo de empresarios.
La administración de Maximiliano Pullaro presentó los lineamientos centrales de la Ley Tributaria 2026 y los empresarios valoraron las medidas.
La jornada permitió un intercambio directo sobre los alcances del proyecto.
Al respecto, el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, remarcó que la propuesta introduce un esquema inédito en la provincia: "Por primera vez se vincula directamente la carga impositiva con la generación de empleo y el costo energético, dos factores determinantes para la competitividad de las empresas".
Sobre esa línea explicó que el proyecto prevé deducciones en Ingresos Brutos por contratación de nuevos trabajadores y por consumo eléctrico, junto con beneficios para contribuyentes cumplidores y topes de actualización por debajo de la inflación.
Entre los empresarios presentes, la recepción fue positiva. Tal es así que, Sergio Casinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región, afirmó que la reunión dejó "buenas noticias" para el sector, sobre todo por las modificaciones en la carga impositiva y los incentivos para tomar personal.
A su vez, Diego Tarling, presidente de la Asociación Santafesina de Centros Comerciales, celebró que el trabajo sostenido en las mesas sectoriales tributarias se traduzca en una reducción de impuestos.
Por su parte, el presidente de CAME y de la AER, Ricardo Diab, subrayó que la propuesta provincial va en sintonía con los pedidos históricos del sector: "Venimos solicitando en el ámbito nacional una reforma impositiva, y también lo hacemos en lo local, reclamando medidas que alivien los costos de funcionamiento y operativos de nuestras empresas".
"Vemos y aplaudimos la iniciativa de esta gestión, que creemos tendrá un impacto positivo. Esperamos seguir por más, pero este es un buen inicio y demuestra que hay un gobierno provincial ocupado por nuestro sector", destacó.
En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, consideró que la medida es "histórica para el comercio" y fruto de un proceso de diálogo sostenido con cámaras y asociaciones.
A partir de esto, el gobierno provincial reafirmó así su voluntad de seguir trabajando junto al sector privado en políticas públicas que consoliden la competitividad, impulsen la actividad económica y acompañen el desarrollo productivo de Santa Fe.
