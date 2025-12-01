Vassalli al borde del abismo: Entre el temor al cierre y una mínima expectativa

Romero emarcó que los propietarios admitieron que evalúan desprenderse de la firma. "Lo más importante es que Marsó manifestó que están en tratativas y dispuestos a vender la empresa. Sabemos que hay negociaciones dando vueltas y vamos a esperar", señaló.

En tanto, la audiencia pasó a un cuarto intermedio de dos semanas para que la compañía avance en las gestiones y defina su futuro.

Sobre ese marco, el delegado advirtió que los trabajadores evalúan medidas más drásticas ante la falta de respuestas. Recordó que ya denunciaron un posible desmantelamiento y que en la asamblea "la gente está planteando tomar la fábrica", aunque pidió esperar el plazo solicitado por los propietarios antes de definir los próximos pasos.

El detrás de Vassalli

Fundada en 1949, la historia de Vasalli supo ser un emblema del sector en maquinarias agrícolas. A principio de los '90 murió su dueño Roque Vassalli y desde ahí la empresa atravesó varios problemas que casi la pusieron al borde del cierre.

En 2016, llegó a tener 600 empleados. Primero se hizo cargo la nieta del fundador, Mariana Rossi Vassalli. Ese año cedió las acciones a los cinco principales concesionarios que iban a invertir y terminaron despidiendo a la mitad de los operarios y empeoraron la situación. No obstante, gracias a la lucha de los trabajadores y de la UOM que tomaron la planta 45 días, la dueña pudo recuperar la fábrica.

Luego paso a otros dueños como Esteban Esquenazi, hijo mayor de Enrique Esquenazi, y Matías Carballo, que la volvieron a vender.

El 15 de enero de 2024 Vassalli se vendió al empresario Eduardo Jorge Marsó y su familia, quien la compró con la idea de ganar el 10% del mercado de cosechadoras. Ese año fabricó 20 equipos y según comentó en abril de 2025, al medio Dos Florines, su objetivo era fabricar 50 equipos más en este primer semestre. En diciembre pasado puso en línea dos máquinas por semana.

Bajo liderazgo de nuevos dueños, todo parecía 'color de rosa'. Largos meses atrás, Marsó contó que en mayo entregó un modelo de cosechadora para una importante compra para el este de Europa. Su objetivo era reactivar la producción, pero la realidad es completamente opuesta. El panorama cambió de golpe: Vasalli empezó a adeudar sueldos en junio y desde ahí hubo un desbarranque notorio.

image En plena crisis.

Más contenidos en Urgente24

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta