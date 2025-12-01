Manuel Adorni, a contramano de los datos: "La inflación va desapareciendo"

La suba de la carne, mayor a la típica de esta época, fue compensada por bajas en otros alimentos y promociones del Cyber Monday y Black Friday, que se extendieron más allá de su duración habitual para impulsar las ventas en un contexto aún de compras retraídas.

“Noviembre daría 2,4% por la suba de la carne, parcialmente compensada por la baja en verduras. Alimentos y bebidas para consumir en el hogar nos da 2,6%”, adelantó María Castiglioni, de C&T Asesores.

En su último informe, según publica Clarín, la consultora explicó que la dinámica de los precios estuvo particularmente influida por tres factores: la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados.

“La carne ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que impulsó al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6%, por encima del promedio. El alza no fue mayor debido a una baja de 12% en las verduras y la moderación de otros componentes respecto de octubre”, precisó.

Y agregó que el Cyber Monday incidió con bajas de precios en varios rubros en la primera semana del mes. Y en servicios regulados, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos. “En transporte se destacó el ajuste en las líneas de colectivo nacionales que circulan por la región, que venían sin aumento desde agosto. Electricidad y gas subieron en torno a 4%, más que en meses previos”, explicó C&T.

Por su parte, Analytica espera que el IPC de noviembre sea de 2,3%. “El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en frutas (8,6%) y carnes y derivados (3,8%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran café, té, yerba y cacao (1,4%) y lácteos (1,2%)”.

“No creo que la tasa baje de 2% de acá a fin de año, por la aceleración de carnes y frutas, y la expectativa de un reseteo, aunque marginal, en el esquema cambiario”, adelantó Ricardo Delgado, de Analytica.

A EcoGo, en tanto, el IPC de noviembre le da 2,5%. “La baja en el precio de las verduras contribuyó a moderar la inflación en alimentos y a sostener el índice en línea con la semana previa”, señaló.

“Tanto la inflación general como la núcleo se aceleraron en octubre, con la tendencia ascendente tras el piso de mayo, de 1,5%. Que el dato se mantenga por encima de 2% mensual es un problema para el techo de la banda cambiaria, que ajusta a 1% por mes”, analizó Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra.

“Si bien persiste cierto rezago, el resultado electoral reforzó la confianza en la continuidad del programa económico. Se espera que la inflación retome su senda de desaceleración en los próximos meses”, proyectó, en tanto, Clara Alesina, de LyP.

