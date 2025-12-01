Los Profesionales de Siempre se desarma y América TV saca provecho

"Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años", manifestó la conductora mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito haciendo referencia a la versión que deslizó Yanina Latorre.

Y luego agregó: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info".

De esa manera dejó en claro el enojo con su colega teniendo en cuenta que antes de lanzar una información se debe chequear con las fuentes.

