A partir del 2026 la producción de Los Profesionales de Siempre dejará de estar a cargo de Jotax y pasará a manos de El Nueve, es por ese motivo que hubo dudas sobre la continuidad del ciclo televisivo que lidera Flor de la V y el periodista Alejandro Castelo ya se despidió.
CAMBIA DE CANAL
Los Profesionales de Siempre se desarma y América TV saca provecho
Alejandro Castelo, panelista de Los Profesionales de Siempre, dejó el programa de El Nueve y se mostró optimista con el arribo a otro ciclo televisivo.
El domingo (30/11) en diálogo con su colega Pablo Montagna por Radio Rivadavia brindó detalles sobre su partida y contó que existe la posibilidad de que pase a América TV donde le harían un lugar los domingos en Infama.
"Dejé Los Profesionales después de un año, una temporada. Fue mi primer panel", expresó agradecido con la oportunidad y sumó: "Es probable que sea parte de Infama, me llamaron para reunirnos".
Al respecto de qué le interesaría seguir haciendo en los medios de conunicación, quien conduce el programa de streaming Ya fue todo, aclaró: "Mi idea es seguir siendo panelista, amo ser cronista, pero todavía tengo mucho que experimentar".
Qué dijo Flor de la V sobre la versión que indicaba el fin de Los Profesionales de Siempre
Hace algunos días Flor de la V habló de los rumores que señalaban el levantamiento de Los Profesionales de Siempre y se mostró molesta al respecto.
"Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años", manifestó la conductora mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito haciendo referencia a la versión que deslizó Yanina Latorre.
Y luego agregó: "Me extraña que Yanina tire una data de mi programa sin escribirme para chequear la info".
De esa manera dejó en claro el enojo con su colega teniendo en cuenta que antes de lanzar una información se debe chequear con las fuentes.
