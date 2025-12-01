En Argentina, 45% de los casos de VIH/SIDA se diagnostican tarde: Síntomas y dónde hacer el test

El Ministerio de Salud también ha informado que, en promedio, 6.400 personas al año se notifican con VIH y que 70.000 personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público.

En cuanto a los factores de riesgo, las relaciones sexuales sin protección siguen siendo el principal.

En concreto, según datos oficiales, más del 98% de las infecciones de VIH, se producen por relaciones sexuales sin protección.

Cómo empieza el VIH/SIDA: Síntomas

En algunos casos, el VIH no provoca síntomas iniciales, mientras otras personas pueden experimentar síntomas similares a los de la gripe en un plazo de 2 a 4 semanas después de la infección.

Entre los posibles síntomas del VIH, según la Clínica Mayo, se incluyen los siguientes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular y articular

Sarpullido

Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca

Ganglios linfáticos o nódulos inflamados, principalmente, en el cuello

Diarrea

Pérdida de peso

Tos

Sudoraciones nocturnas

Debido a que estos síntomas pueden ser muy leves y pasar desapercibidos, los expertos insisten en que es necesario hacerse el test de VIH para descartar la infección.

Dónde hacer el test de VIH/ SIDA

En Argentina, el test de VIH está disponible de forma gratuita en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.

También existen organizaciones, como la Fundación Huésped y AHF Argentina, que ofrecen testeo rápido y gratuito de VIH. En CABA, Fundación Huésped está ubicada en Av. Forest 345, y AHF Argentina se encuentra en San Martín 899.

Muy importante saber que el test de VIH es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico, y que la ley protege el derecho a la confidencialidad.

Asimismo, no es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse el test de VIH.

