Argentina no se salva de uno de los principales problemas con el VIH/SIDA: la detección tardía. Datos oficiales muestran que casi la mitad de los diagnósticos de VIH/SIDA en Argentina se producen en una etapa avanzada de la infección. Pero, ¿Cómo comienza el VIH? ¿Cuáles son los síntomas del VIH? ¿Dónde hacer el test de VIH?
En Argentina, 45% de los casos de VIH/SIDA se diagnostican tarde: Síntomas y dónde hacer el test
Casi la mitad de los diagnósticos de VIH/SIDA en Argentina se producen en una etapa avanzada de la infección. Conoce los síntomas y hazte el test.
En el Día Mundial del SIDA, 01 de diciembre, algunos datos importantes sobre el VIH/SIDA en Argentina, una enfermedad que se debe tomar en serio.
Cuántas personas en Argentina tienen VIH/SIDA
No podemos hablar del SIDA sin mencionar al VIH. El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que puede evolucionar a SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Se contrae principalmente por vía sexual.
De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina, 140 mil personas en el país viven con VIH/SIDA, se indica en su sitio web.
Otros datos relevantes son que, 13% de las personas con VIH en Argentina desconoce su diagnóstico, y 45% de los casos se diagnosticaron en un estadio avanzado de la infección.
El Ministerio de Salud también ha informado que, en promedio, 6.400 personas al año se notifican con VIH y que 70.000 personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público.
En cuanto a los factores de riesgo, las relaciones sexuales sin protección siguen siendo el principal.
En concreto, según datos oficiales, más del 98% de las infecciones de VIH, se producen por relaciones sexuales sin protección.
Cómo empieza el VIH/SIDA: Síntomas
En algunos casos, el VIH no provoca síntomas iniciales, mientras otras personas pueden experimentar síntomas similares a los de la gripe en un plazo de 2 a 4 semanas después de la infección.
Entre los posibles síntomas del VIH, según la Clínica Mayo, se incluyen los siguientes:
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Sarpullido
- Dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca
- Ganglios linfáticos o nódulos inflamados, principalmente, en el cuello
- Diarrea
- Pérdida de peso
- Tos
- Sudoraciones nocturnas
Debido a que estos síntomas pueden ser muy leves y pasar desapercibidos, los expertos insisten en que es necesario hacerse el test de VIH para descartar la infección.
Dónde hacer el test de VIH/ SIDA
En Argentina, el test de VIH está disponible de forma gratuita en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.
También existen organizaciones, como la Fundación Huésped y AHF Argentina, que ofrecen testeo rápido y gratuito de VIH. En CABA, Fundación Huésped está ubicada en Av. Forest 345, y AHF Argentina se encuentra en San Martín 899.
Muy importante saber que el test de VIH es confidencial, nadie puede revelar el resultado del diagnóstico, y que la ley protege el derecho a la confidencialidad.
Asimismo, no es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse el test de VIH.
