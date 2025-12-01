Desde este lunes 1 de diciembre el transporte aumentó su precio y ahora es más caro viajar tanto en colectivo como en subte. Por esa razón muchos buscan descuentos o reintegros para ahorrar algunos pesos durante el mes. Lo mejor es que hay una opción gratuita.
DESCUENTOS
Cómo viajar totalmente gratis en colectivo y subte tras los aumentos
Tras los aumentos en colectivo y subte, hay una forma de viajar gratis y ahorrar varios pesos durante el mes. Descuentos que no te podés perder.
El subte alcanza hasta $1435 si tenés tarjeta Sube sin registrar y el colectivo tuvo un incremento del 4,2%, como ya reveló Urgente24. Ahora una de las soluciones es aferrarse a los descuentos: podés viajar totalmente gratis en transporte y ahorrar mucho dinero.
Viajar gratis en colectivo y subte: cómo acceder
Las tarjetas de débito Visa tienen la solución para pagar menos en el transporte: hasta el 31 de diciembre vas a poder viajar gratis si pagás sin contacto añadiendo tu tarjeta a una billetera del celular como puede ser Apple Pay o Google Pay.
Según pudo confirmar Visa Argentina, el descuento es del 100% hasta alcanzar un tope mensual de $10.000 de reintegro. De esta manera vas a poder viajar gratis hasta llegar a ese límite tanto en colectivos como subtes que tengan habilitado el pago con tarjeta de débito. Se estima que si tenés diferentes opciones de tarjetas bancarias podrás utilizar ambos reintegros.
Visa dejó muy en claro que el reintegro no aplica a pagos con tarjeta física o mediante billeteras virtuales como Mercado Pago. Únicamente es adhiriendo las tarjetas a estas 'wallet' que vienen incorporadas en los celulares. También hay que tener en cuenta que es solo para aquellas que fueron emitidas en Argentina. De esta manera vas a poder viajar gratis.
