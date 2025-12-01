Cómo viajar totalmente gratis en colectivo y subte tras los aumentos

Visa dejó muy en claro que el reintegro no aplica a pagos con tarjeta física o mediante billeteras virtuales como Mercado Pago. Únicamente es adhiriendo las tarjetas a estas 'wallet' que vienen incorporadas en los celulares. También hay que tener en cuenta que es solo para aquellas que fueron emitidas en Argentina. De esta manera vas a poder viajar gratis.