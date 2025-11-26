Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Argentina: La nueva plataforma barata que hunde a Shein

Shopee es una plataforma muy similar a Shein o Temu pero su origen es de Singapur. La misma tuvo un breve paso por el país en 2022 y ahora con la apertura de importaciones quiere probar suerte nuevamente. Además, teniendo los ejemplos de éxito de su competencia, sin duda va a tener muchísima repercusión.