Shein se convirtió en una plataforma muy usada en Argentina para comprar ropa y otros artículos a precios bajos. Otro gigante asiático llega al país para competir directamente y ofrecer descuentos inigualables. Vas a poder acceder a promociones únicas y envío gratis.
APROVECHALA
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
Shein quedó atrás ante la llegada de otro gigante asiático que ya es furor en Argentina. Descuentos, envío gratis y artículos baratos.
La indumentaria y el calzado son cada vez más caros en Argentina y muchos buscan alternativas económicas. Shein, Temu y otro tipo de plataformas llegaron para quedarse y ahora hay una nueva opción que poco a poco va ganando terreno en el país.
Argentina: La nueva plataforma barata que hunde a Shein
Shopee es una plataforma muy similar a Shein o Temu pero su origen es de Singapur. La misma tuvo un breve paso por el país en 2022 y ahora con la apertura de importaciones quiere probar suerte nuevamente. Además, teniendo los ejemplos de éxito de su competencia, sin duda va a tener muchísima repercusión.
Esta plataforma ya está disponible en Argentina y ofrece $15.000 de descuento en compras superiores a $30.000, envío gratis sin mínimo de compra y, además, se une al Black Friday con promociones bomba que vas a poder aprovechar hasta el próximo lunes 1 de diciembre.
En Shopee vas a poder encontrar productos de belleza, indumentaria, calzado, bazar, electrónica, salud, muebles y mucho más. En Argentina este mercado asiático está en auge y sin duda compiten directamente con la industria nacional. Son opciones mucho más accesibles y que además sirven para aprovechar compras grandes en donde se piden muchísimos artículos.
