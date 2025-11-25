José Luis Manzano, Daniel Vila y Mercuria, listos para controlar Raizen

Shell. Raizen (Shell) pronto cambiará de manos.

Qué es Raizen (en Arg. Shell)

Raízen, es un joint venture creado en 2011 entre Shell (50%) y Cosan (50%), líder en producción de azúcar, etanol y bioenergía en Brasil.

líder en producción de azúcar, etanol y bioenergía en Brasil. En 2018 tomó el control total de la licencia de las estaciones de servicio Shell y de la refinería de Dock Sud, en Avellaneda.

en Avellaneda. Dos años más tarde, anunció una inversión de US$715 millones para ampliar la capacidad de procesamiento y desarrollar una nueva línea de combustibles de bajo contenido de azufre.

La decisión de vender responde a los malos resultados que la compañía registró en Brasil , lo que la obligó a desprenderse de varios activos, según explicó su CEO, Nelson Gomes. En el último año,las acciones de Raízen en la bolsa de San Pablo cayeron 70%.

De acuerdo con la descripción del medio La Nación los activos en la Argentina habían despertado interés de varios grupos empresarios, entre ellos la multinacional Trafigura -dueña de las estaciones Puma Energy-, la suiza Vitol y la local CGC, de la familia Eurnekian. Ninguna presentó una oferta económica superior a la del consorcio integrado por Manzano, Vila y Mercuria.

Quiénes son los suizos

La empresa suiza tiene la concesión no convencional de Mata Mora, en Neuquén, y la de Confluencia, otro yacimiento de Vaca Muerta, contiguo al anterior, pero en Río Negro. Ambos bloques suman una superficie de 500 kilómetros cuadrados y producen más de 13.000 barriles de petróleo por día.

Además, posee activos maduros en Mendoza (de donde es oriundo Manzano) y alcanza una producción total de 16.000 barriles diarios. Desde 2020 invertido US$550 millones en el país y cuenta con 90 empleados.

Más noticias en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"