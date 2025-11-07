Daniel Vila se despegó de Marcelo Tinelli y juega su propia partida en los medios

En X, Tinelli respondió con dramatismo: habló de "acoso judicial", de "juego perverso" y de "presión de los dueños de medios". No lo nombró, pero el mensaje tenía destinatario. Vila, sin embargo, eligió no subir la apuesta, y ahí radica la diferencia entre un empresario que mide sus palabras y un conductor que pelea desde lo emocional.

El tablero mediático se reacomoda (y Vila se planta)

Lo interesante no es lo que Vila dijo, sino por qué decidió decirlo ahora. América TV viene de un año complicado, con rating irregular, salida de figuras y ruidos internos. En ese escenario, su aparición fue una demostración de autoridad: él manda, él ordena, y los conflictos personales de otros no lo van a arrastrar.

Hablar desde su propio canal, acompañado por Pamela, fue una puesta en escena pensada. Un mensaje interno y externo al mismo tiempo: unidad puertas adentro, firmeza hacia afuera. Mientras Tinelli intenta recomponer su imagen en medio de crisis familiares y líos financieros, Vila se muestra como el empresario que "pone de acuerdo a las partes" y que mantiene el timón firme.

Además, hizo una defensa de Scaglione que fue todo menos ingenua: "Es una persona muy correcta Gustavo, socio nuestro en América y en Telefe, y yo lo quiero mucho a Marcelo también, pero bueno, es una deuda y alguien que la quiere cobrar, eso", lanzó, con un poco de cordialidad y otro de límite que dice más de lo que parece.

En la práctica, Vila está fortaleciendo su influencia, con la expansión del grupo hacia Telefe y la posibilidad de nuevos socios regionales. Su estrategia es menos figuras rutilantes y más estructuras sólidas. No se trata de show, se trata de poder.

Y en un momento donde los medios tradicionales atraviesan reacomodos, Vila se perfila como uno de los pocos empresarios que todavía juega con visión de tablero completo. Habla poco, pero cuando lo hace, marca posición. En ese silencio medido hay algo que Tinelli perdió hace rato: control.

