Desde hace algunos días Marcelo Tinelli está envuelto en una fuerte polémica, luego de que su hija Juana hiciera una denuncia tras ser víctima de una amenaza telefónica y Marina Calabró fue una de las primeras periodistas en tratar el tema, teniendo en cuenta que la joven acusó a Gustavo Scaglione, accionista del Grupo América y reciente comprador de Telefe.
LE PEGÓ EN EL PISO
Marina Calabró defenestró a Marcelo Tinelli en medio de la crisis: "Es un gran operador"
Visiblemente enojada, Marina Calabró salió con los tapones de punta y apuntó contra el conductor durante la polémica con el empresario Gustavo Scaglione.
Asimismo, en uno de los descargos que hizo el conductor mediante las redes sociales la mencionó y negó la versión que dio sobre su salida del canal de streaming Carnaval, hecho que generó su ira debido a que sintió que la estaba tildando de mentirosa. Es por ese motivo que en diálogo con el ciclo Los Profesionales de Siempre no se guardó nada y disparó con furia contra el oriundo de Bolívar.
"El ladrón piensa que todos son de su condición", disparó con ira. Asimismo, aseguró que "es un gran operador". "Piensa que todos somos influenciables, operables, compradores de pescado podrido", agregó posteriormente. "¿Vos sabés las peleas que he tenido por el 'no hables de tal'? Y justamente ese 'tal', por lo general, era él".
Y completó molesta: "Él está acostumbrado a hacer eso. De ser él el que decide lo que se puede decir y lo que no. Y ese poder lo perdió. Por ahora no llamó para sermonear, creo que no lo va a hacer. Pero si lo hace, juro que lo atiendo".
Qué dijo Marina Calabró sobre Marcelo Tinelli
En medio de la entrevista, a su vez, Marina Calabró dejó claro que no se sintió "operada" sino que la información que dio al aire fue porque lo investigó personalmente.
La periodista ha expresado públicamente que existen "cheques rechazados personales, de LaFlia, de imagen y publidad", como también así juicios a AFIP, laborales y comerciales.
"Toda la información la busqué yo, personalmente, a través de los cuits y a través de las páginas oficiales y está al alcance de quien la quiera encontrar", comentó posteriormente.
Y siguió picante: "Tengo hasta sus resúmenes de tarjetas de crédito. Pero nada por izquierda".
