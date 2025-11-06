Marina Calabró defenestró a Marcelo Tinelli en medio de la crisis: "Es un gran operador"

Qué dijo Marina Calabró sobre Marcelo Tinelli

En medio de la entrevista, a su vez, Marina Calabró dejó claro que no se sintió "operada" sino que la información que dio al aire fue porque lo investigó personalmente.

La periodista ha expresado públicamente que existen "cheques rechazados personales, de LaFlia, de imagen y publidad", como también así juicios a AFIP, laborales y comerciales.

"Toda la información la busqué yo, personalmente, a través de los cuits y a través de las páginas oficiales y está al alcance de quien la quiera encontrar", comentó posteriormente.

Y siguió picante: "Tengo hasta sus resúmenes de tarjetas de crédito. Pero nada por izquierda".

